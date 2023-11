“La recherche nucléaire est plus importante que jamais pour la santé des Européens”

Par Iliana Ivanova, commissaire européenne chargée de l’innovation, de la recherche, de la culture, de l’éducation et de la jeunesse

Dans une tribune, la commissaire européenne chargée de l’innovation, de la recherche, de la culture, de l’éducation et de la jeunesse revient sur les avancées en matière de santé en Europe grâce à la recherche nucléaire.

Depuis septembre 2023, Iliana Ivanova est la nouvelle commissaire européenne chargée de l’innovation, de la recherche, de la culture, de l’éducation et de la jeunesse. Crédits : Commission européenne (2023)

Il ne s’agit pas seulement de la production d’énergie : depuis 60 ans, la recherche nucléaire a été profitable à notre société à de nombreux égards, y compris dans le domaine des soins de santé. Voici comment elle nous aide à traiter le cancer de la prostate.

La recherche nucléaire civile a toujours été l’une des pierres angulaires de la collaboration européenne. Avec les traités de Rome de 1957, les États membres fondateurs ont convenu de créer la Communauté européenne de l’énergie atomique, ou Euratom. L’objectif était alors, comme aujourd’hui, de promouvoir la recherche, d’établir des normes de sûreté et de s’efforcer de progresser dans l’utilisation pacifique des matières nucléaires. En quelques années seulement, des installations de recherche ont vu le jour en Belgique, en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas, dans le cadre du Centre commun de recherche (JRC) naissant. Leur activité de recherche nucléaire a débuté il y a 60 ans et elle reste aussi importante pour l’UE qu’elle l’était au départ.

À mes yeux, cet anniversaire mémorable est l’occasion de mettre en avant l’évolution des travaux entamés dans le cadre du programme Euratom et de montrer pourquoi il est toujours pertinent dans la société actuelle. Le programme a été établi pour répondre à des besoins que nous connaissons aujourd’hui encore, 60 ans plus tard : faire face à une économie de plus en plus énergivore, sans dépendre entièrement des pays tiers.

Aujourd’hui, le nucléaire contribue à la transition vers une énergie verte en Europe en s’inscrivant dans plusieurs cadres, dont la proposition de règlement pour une industrie à zéro émission nette. La promotion des technologies de pointe, par exemple les petits réacteurs modulaires, peut jouer un rôle essentiel dans la décarbonation de l’industrie lourde et d’autres secteurs difficiles à décarboner.

La production d’énergie est historiquement le domaine de recherche le plus important pour l’utilisation du nucléaire civil mais c’est loin d’être le seul. Au cours des 60 années qu’il a consacrées à la recherche nucléaire, le JRC a étudié des applications dans un large éventail de domaines, dont un programme à long terme sur les utilisations médicales. Grâce à son approche pluridisciplinaire, il a souvent pu passer de la découverte à l’application pratique, en obtenant des résultats concrets dont nous bénéficions tous.

Lutter contre le cancer, protéger les citoyens

Le développement d’une nouvelle thérapie visant à traiter le cancer de la prostate en est un excellent exemple. Le cancer de la prostate est le deuxième cancer masculin le plus fréquent au monde et représente près de 4 % de la totalité des décès causés par cette maladie chez les hommes. La mortalité liée à ce type de cancer est relativement faible si la maladie est détectée à un stade précoce. Toutefois, en raison de l’absence de dépistage régulier, les patients (en particulier ceux ayant des revenus faibles et moyens) sont souvent diagnostiqués lorsque le cancer a déjà atteint un stade métastatique. À ce moment-là, les soins palliatifs sont souvent la seule option et un nombre considérable de patients refusent les traitements classiques par crainte de leurs effets indésirables.

Pour remédier à cette situation, le JRC, en collaboration avec des partenaires de recherche, a mis au point une thérapie alpha ciblée, une approche novatrice pour le traitement de différents types de cancer. Une thérapie ciblée a la faculté d’interagir avec des molécules spécifiques localisées dans des cellules cancéreuses, tout en étant moins susceptible d’interférer avec des cellules saines. Du fait de la quantité élevée d’énergie que les particules alpha déposent dans le tissu cancéreux et dans les métastases, la thérapie peut même détruire des cellules qui se sont avérées résistantes à d’autres traitements tels que les médicaments de chimiothérapie. Il est ainsi possible de réduire considérablement les effets indésirables et les effets sur les tissus sains.

Les chercheurs du JRC, en collaboration avec l’hôpital universitaire de Heidelberg, ont élaboré et synthétisé un médicament radioactif appelé Actinium-225-PSMA617, qui s’est révélé particulièrement efficace dans la thérapie alpha ciblée pour lutter contre le cancer de la prostate. Plusieurs études cliniques ont été lancées et seront bientôt étendues à d’autres hôpitaux en Europe et au-delà. Aujourd’hui, cette approche clinique pionnière du JRC est même testée en Afrique du Sud, à l’hôpital Steve Biko de Pretoria, avec des résultats novateurs à plusieurs phases du traitement des tumeurs. La thérapie alpha ciblée avec le médicament Actinium-225-PSMA617 offre une possibilité de traitement à faibles effets secondaires, qui a permis de prolonger la durée de vie et/ou d’obtenir une rémission à long terme chez des centaines de patients, même à ce stade précoce de développement.

Les chercheurs pensent qu’ils peuvent développer d’autres composés radioactifs capables de cibler des types spécifiques de cancer, comme ils l’ont fait avec le produit Actinium-225-PSMA617 et le cancer de la prostate. Les travaux se poursuivent avec le cancer du sein, le deuxième cancer le plus fréquent chez les femmes : Les scientifiques du JRC concentrent actuellement leurs efforts sur la recherche du composé approprié pour le cibler. Il s’agit là d’une nouvelle étape cruciale dans la mise en œuvre du plan européen destiné à vaincre le cancer lancé par la présidente de la Commission Ursula von der Leyen.

Les radionucléides : un outil important pour la médecine personnalisée

La recherche nucléaire est à la base de cette passionnante évolution qui tend vers une médecine personnalisée et de précision. Les radionucléides offrent des avantages considérables, nous permettant de voir le tissu cancéreux (par l’imagerie) puis de le cibler (par la thérapie) - une nouvelle approche appelée théranostique en raison de sa capacité unique à combiner diagnostic et thérapie. Mais il reste beaucoup à faire avant que cette approche puisse être largement utilisée.

La production de la quantité nécessaire de radionucléides comme l’Actinium-225-PSMA617 constituera le plus grand défi. Étant donné qu’un nombre croissant de centres de recherche clinique dans le monde reconnaissent le potentiel de la thérapie alpha ciblée, la demande concernant ces composés radioactifs devrait augmenter de manière significative. Répondre à cette demande sera essentiel pour rendre les technologies des radionucléides médicaux accessibles à tous les patients. Il est capital d’augmenter le nombre d’installations capables de produire ces radio-isotopes et de les mettre à disposition à plus grande échelle.

En outre, les scientifiques du JRC recherchent actuellement de nouvelles techniques pour produire plus facilement ces composés vitaux et ont déjà mis au point une autre méthode de production qui permettra à un plus grand nombre de patients d’accéder à des procédures médicales ayant recours à différents radionucléides.

Une priorité continue

Lorsque Euratom a commencé son histoire, des réalisations telles que celles-ci étaient inimaginables. Il apparaît que l’étude des éléments constitutifs de la matière peut produire des résultats extraordinaires. La recherche nucléaire continue de repousser les limites de ce que nous considérons possible, en médecine et au-delà : c’est pourquoi elle doit rester une priorité scientifique pour l’Union européenne. L’expertise nucléaire de pointe et les infrastructures de recherche uniques du Centre commun de recherche sont des atouts précieux pour explorer les frontières des applications de la science nucléaire, dans l’intérêt de tous les Européens.