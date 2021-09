L'Europe de la recherche et de l'innovation

La recherche et l’innovation constituent l’un des principaux postes budgétaires de l’Union européenne. De la production de satellites aux travaux sur le Covid-19, les projets communs financés par l’Europe sont nombreux.

Définition

Le Programme-Cadre pour la Recherche et le Développement économique (PCRD) ou en abrégé FP (du sigle anglais Framework Programme) est le programme de financement de l’Union européenne dont l’objectif est de soutenir la recherche.

Depuis 1984, l’Union européenne met en œuvre et finance sa politique de recherche et d’innovation au moyen de programmes-cadres pluriannuels. Sept programmes-cadres (du 1er au 8e PCRD) ont été mis en œuvre entre 1984 et 2020. Horizon Europe, le programme de recherche et d’innovation de l’UE en cours, a été lancé le 1er janvier 2021.

L’Europe par rapport au reste du monde

L’Union européenne est confrontée à une concurrence mondiale croissante en matière de recherche et de production technologique. Selon le tableau de bord européen de l’innovation 2021, construit à partir d’indicateurs tels que les activités innovantes dans les entreprises, l’investissement dans la recherche ou encore l’emploi dans les secteurs innovants, la Corée du Sud, le Canada, l’Australie et le Japon dépassent l’UE en matière d’innovation.

Cette dernière réduit les écarts de résultats avec l’Australie et le Japon mais a vu son retard se creuser avec la Corée du Sud et le Canada (par rapport à 2018, 2019 et 2020). L’Union reste encore très en avance par rapport à l’Inde, le Brésil, la Chine et l’Afrique du Sud, mais ces derniers rattrapent leur retard, à l’inverse de la Russie. Enfin, contrairement à l’année 2020, les performances européennes en matière d’innovation sont de nouveau en-deçà de celles des Etats-Unis.

La situation en Europe

Champions de l’innovation, la Suède, la Finlande, le Danemark et la Belgique figurent en haut du classement européen. Classée 10e (sur 37 pays recensés), la France fait partie des “innovateurs notables” : sa performance s’est accrue par rapport à 2012, mais elle est en légère baisse depuis deux ans.

Historique

A l’origine, les traités communautaires n’avaient pas prévu de véritable politique commune en matière de recherche et développement (R&D) et d’innovation. Mais face à la concurrence des Etats-Unis et du Japon, les Etats membres ont mis en œuvre une politique commune en matière de recherche à partir des années 1980 pour mettre en commun leurs savoir-faire et favoriser la créativité.

La création d’une “Coopération dans le domaine de la recherche scientifique et technique” (COST) et de programmes de financement comme ceux dédiés à la recherche en technologie de l’information (ESPRIT) ou de pointe (EUREKA) ont favorisé l’émergence d’une démarche commune. Il faut ensuite attendre le traité d’Amsterdam de 1997 pour que la politique de la recherche soit inscrite parmi les objectifs de l’Union européenne.

En 2000, le Conseil européen marque une nouvelle étape et jette les bases d’un véritable Espace européen de la recherche. Au fil des programmes-cadres pour la recherche et le développement économique (PCRD), l’Union intensifie ses efforts dans la R&D. La recherche devient le 3e bénéficiaire en volume du budget européen, derrière la politique de cohésion et la politique agricole commune. En 2014, l’innovation intègre le champ du 8e PCRD, Horizon 2020.

Le système d’observation de la Terre Copernicus et le système de navigation Galileo sont les programmes clés de l’Union européenne en matière de politique spatiale européenne. Plus précis que le GPS américain, ce dernier est entré en fonction le 15 décembre 2016 avec 18 satellites en orbite à 23 000 km autour de la terre.

L’irruption de la pandémie de Covid-19

L’agenda de la recherche européenne a été bousculé par l’épidémie de Covid-19. La Commission européenne a ainsi financé largement la recherche privée d’un vaccin contre le virus, coordonné des travaux de recherche au niveau européen et mondial, ou encore initié la création d’une agence de recherche biomédicale européenne. La crise sanitaire a donc largement réorienté la politique européenne de recherche vers les problématiques de santé.

Le programme Horizon Europe

Lors du dernier exercice septennal (2014-2020), l’UE a lancé son programme de recherche septennal, Horizon 2020. Doté d’un financement de près de 80 milliards d’euros, en plus des investissements privés et publics des pays membres, ce programme a identifié des défis prioritaires parmi lesquels le changement démographique, la bioéconomie ou les transports intelligents. Il a été remplacé par le programme Horizon Europe pour le nouveau cadre financier pluriannuel 2021-2027. Doté de 95,5 milliards d’euros, ce nouveau programme met l’accent, en conformité avec les priorités de la Commission européenne, sur l’environnement et le numérique.

Dans un rapport publié le 20 février 2018, la Commission européenne présentait déjà des recommandations allant en ce sens. Le texte insiste en effet sur l’importance des relations entre les technologies numériques et le monde physique. Cela inclut notamment la fabrication numérique, la génomique, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets. Une dynamique dans laquelle s’est inscrite la Commission présidée par Ursula von der Leyen, pour qui l’accompagnement de la transition numérique constitue l’un des objectifs principaux des années à venir.