La Banque européenne d’investissement (BEI) investit 450 millions d’euros dans la construction d’une gigafactory de batteries électriques à Douai

Cette gigafactory devrait permettre dans un premier temps la création de 1 200 emplois et la production de 200 000 batteries électriques par an.

En 2022, les investissements de la BEI en France dans les énergies renouvelables, la mobilité propre et l’efficacité énergétique se sont élevés à 5,9 milliards d’euros - Crédits : Lukasz Kobus - Commission européenne

La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé ce jeudi 12 octobre 2023 qu’elle allait investir 450 millions d’euros dans la construction de la gigafactory de batteries électriques du groupe chinois Envision-AESC qui doit voir le jour à Douai, dans le nord de la France. Cet investissement sera réalisé sous la forme de prêts directs au projet à hauteur de 337,2 millions d’euros, ainsi que de prêts indirects aux banques commerciales participantes à hauteur de 112,8 millions d’euros, a indiqué la BEI. Un investissement qui bénéficie de la garantie du programme InvestEU, mis en place par la Commission européenne.

Le programme InvestEU fournit à l’UE des financements à long terme pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le Pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’UE, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible.

Au total, la première phase de ce projet nécessitera un investissement de 1,3 milliard d’euros et permettra la création d’environ 1 200 emplois directs dans les trois prochaines années, et jusqu’à 3 000 à horizon 2030. La gigafactory de Douai, l’une des quatre usines de ce type en construction dans la région des Hauts-de-France, permettra dans un premier temps d’alimenter 200 000 véhicules électriques par an, avant d’augmenter sa production progressivement grâce à la réalisation de trois expansions déjà planifiées. Les batteries électriques produites dans cette usine équiperont les véhicules de la marque Renault, notamment les futurs modèles de la Renault 5 et de la 4L électrique.

“La construction de cette gigafactory en France s’inscrit dans le droit fil des ambitions de l’UE en faveur d’une mobilité propre”, a déclaré la Commission européenne dans un communiqué. “Pour réaliser sa transition écologique et atteindre comme le prévoit le pacte vert européen la neutralité carbone d’ici à 2050, l’Europe devra augmenter considérablement sa capacité de production de batteries ‘Made in UE’. Par cet investissement, la BEI contribue à la transition vers une économie décarbonée, au renforcement de sa souveraineté industrielle et à la transformation du secteur automobile”.