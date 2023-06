Véhicules électriques : les bornes de recharge dans l’Union européenne

Pour anticiper l’arrêt des ventes de nouvelles voitures thermiques en 2035, l’Union européenne veut accélérer le déploiement des infrastructures pour les véhicules électriques. Mais où sont-elles déjà présentes dans les Etats membres ? Quels pays sont les mieux dotés en bornes de recharge ? Tour d’horizon.

Les voitures électriques ont représenté 12,1% des voitures neuves vendues dans l’Union européenne, contre 9,1 % en 2021 - Crédits : SolStock / iStock

Une borne de recharge tous les 60 kilomètres en 2026 ?

Pour atteindre son objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, l’Union européenne veut accélérer la transition vers les véhicules ‘zéro émissions’, notamment électriques. Une révision du texte sur le déploiement d’infrastructures pour les carburants alternatifs (directive Afir) est également en cours : elle vise notamment à étendre le réseau européen de bornes de recharge pour les véhicules électriques (et de points de ravitaillement pour les autres carburants qui émettent peu de gaz à effet de serre), tout en harmonisant leurs normes.

Le 28 mars 2023, le Conseil de l’UE et le Parlement européen ont trouvé un accord provisoire pour installer, d’ici à 2026, des bornes électriques d’au moins 400 kilowatts (kW) tous les 60 km, le long des autoroutes principales de l’Union européenne (réseau transeuropéen de transport). Des bornes à hydrogène, plutôt destinées aux poids lourds, devraient également être disponibles tous les 200 km d’ici 2031.

Le développement des véhicules électriques et à hydrogène est indissociable de celui des bornes de recharge. Si les particuliers possédant une place de parking ou un garage ont la possibilité d’installer une borne chez eux, les autres sont contraints de recharger leur véhicule dans l’espace public. La Cour des comptes européenne estime que “l’offre publique de recharge prendra sans doute l’ascendant sur la recharge à domicile (qui représentait environ 75 % en 2020), à mesure qu’un plus grand nombre de personnes n’ayant pas accès à la recharge à domicile commenceront à acheter des véhicules électriques”.

En outre, l’autonomie moyenne des voitures électriques est d’environ 380 km pour le moment. Ainsi, les principaux axes routiers européens devront se doter de bornes avec une capacité de recharge rapide. En 2021, l’Union européenne comptait 450 478 points de recharge accessibles au public. Néanmoins, leur répartition reste très inégale pour le moment.

Combien coûte un plein électrique ? En France, le prix d’une recharge à domicile fluctue autour de 3 euros pour une autonomie de 100 km (tout dépend si la recharge est effectuée en heure pleine ou en heure creuse). Dans les points de recharge publics, plus puissants et rapides, le coût se rapproche de celui du plein d’une voiture thermique. Il reste néanmoins difficile d’avoir une idée claire des tarifs pratiqués à l’heure actuelle. Avec la révision de la directive Afir, l’UE compte ainsi harmoniser les systèmes de tarification de la recharge des véhicules dans les 27 Etats membres.

70 % des bornes de recharge publiques dans 3 pays

Plus de deux tiers des points de recharge électriques publics sont installés dans trois pays de l’UE : les Pays-Bas, l’Allemagne et la France (chiffres EAFO 2021). Les Pays-Bas en possèdent le plus grand nombre avec 111 043 stations au total, un chiffre qui s’explique notamment par l’importance du parc automobile électrique néerlandais. Viennent ensuite la France (99 404 en 2023) et l’Allemagne (82 609). En comparaison, Malte et l’Estonie sont les pays possédant le moins de bornes, avec respectivement 12 et 280 points de recharge déployés.

De 2020 à 2021, ce nombre a cru de 43,15 % en Allemagne et 31,76 % aux Pays-Bas. Chypre enregistre néanmoins l’augmentation la plus fulgurante de l’UE, passant de 38 à 2 676 stations de recharge en un an. En France, d’après le dernier baromètre national des infrastructures de recharge ouvertes au public, le taux d’évolution a été de 65 % entre 2022 et 2023.

Une étude de l’ACEA de 2020 révèle par ailleurs que seul un point de charge sur sept, soit 28 586 bornes dans l’UE, permet une recharge rapide grâce à une capacité supérieure ou égale à 22 kW. Un chiffre qui reste très éloigné de l’objectif européen de 400 kW.

Enfin, les bornes à hydrogènes sont encore très peu accessibles. Seuls 10 pays parmi les 27 Etats membres de l’UE en possèdent. La majorité des points de charge à hydrogène se situent en Allemagne (89 en 2021), suivie par la France (19). Les 28 stations restantes sont réparties dans 8 pays.

D’où vient l’électricité fournie par les bornes électriques ?

À l’instar de l’infrastructure de recharge, le réseau électrique devra lui aussi évoluer à mesure que les voitures électriques se multiplieront sur les routes, note l’Agence européenne pour l’environnement. En effet, l’électricité disponible dans les bornes provient de sources très variées et plus ou moins neutres en carbone.

D’après Eurostat, le degré de “propreté” des véhicules électriques peut être évalué en examinant la manière dont l’électricité est produite dans l’UE. 41,9 % de l’électricité produite y est ainsi issue de combustibles fossiles, comme le gaz ou le charbon.

L’indicateur peut aussi être utilisé pour distinguer les Etats membres… Dans une certaine mesure car une partie de l’électricité produite dans un pays peut être consommée dans un autre. Pour donner quelques ordres de grandeur, la part de l’électricité solaire photovoltaïque est la plus élevée à Malte (11,6 % en 2021), le reste provenant de gaz naturel. Au Danemark, les quelques 10 815 stations de recharge utilisent en partie de l’électricité provenant de turbines éoliennes, qui constituent 48,6 % du mix énergétique danois. L’hydroélectricité est particulièrement importante en Autriche (60,1 %). En France, c’est l’énergie nucléaire qui fournit en grande partie les stations de recharge, car elle représente 68,4 % de la production électrique française. En Pologne, l’électricité provient majoritairement de combustibles fossiles solides (71,1 %) et à Chypre de pétrole (84,9 %).

Tableau : le nombre de points de recharge électriques publics dans l’UE en 2021