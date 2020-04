Où vont les étudiants Erasmus en Europe ? Carte et comparatif

Depuis sa création en 1987, le programme d'échange Erasmus a permis à plus de 4 millions de jeunes Européens d'aller étudier dans un autre pays. Alors qu'il a fêté ses 30 ans en 2017, ce programme phare de l’Union européenne est aujourd'hui le plus connu dans le monde. Quelles sont les destinations préférées des étudiants ? Réponse dans ce comparatif.

L'Espagne toujours aussi populaire

Pour l’année 2017-2018, 340 100 étudiants d'Europe (hors Balkans) ont bénéficié du programme Erasmus+. Les destinations les plus populaires ont été l'Espagne (qui a reçu 51 321 étudiants sur la période et qui était déjà en tête l'an passé), l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France.

La France est le pays d'où partent le plus d'étudiants (47 811 sur la période) suivie par l'Allemagne (42 398), l'Espagne (40 226) et l'Italie (38 682).

Le programme permet d'étudier dans tous les pays de l'Union mais également dans six pays non membres de l'UE : l'Islande, le Liechtenstein, la Macédoine, la Norvège, la Serbie et la Turquie. Certains établissements permettent aussi de partir en Erasmus hors d'Europe : ils peuvent avoir des établissements partenaires dans 160 pays du monde entier.

Les effets du Brexit

Le vote britannique pour quitter l'UE et la sortie effective du pays le 31 janvier 2020, malgré la période de transition, a conduit à une baisse du nombre de mobilités effectuées depuis 2016. Celles-ci restent néanmoins possibles jusqu'à la fin de la période de transition (décembre 2020). La participation du Royaume-Uni au prochain programme Erasmus+ en tant que pays tiers, dépendra des négociations en cours sur la relation future.