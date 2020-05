Les pièces en euro Synthèse

La série des pièces en euros comprend huit valeurs : 1, 2, 5, 10, 20 et 50 cent(ime)s, 1 euro et 2 euros. Les pièces comportent une face commune et une face nationale. Le motif de cette dernière symbolise le pays d’émission. Les pièces peuvent être utilisées indifféremment dans tous les pays de la zone euro.

Elles ont été dessinées par Luc Luycx, de la Monnaie royale de Belgique. Elles montrent l’Union européenne ou l’Europe, et symbolisent l’unité de l’UE. Les faces communes des huit pièces en euros comportent des graphismes différents.

Les pièces de 10, 20 et 50 cent(ime)s et celles de 1 euro et 2 euros montrent soit l’Union européenne avant son élargissement le 1er mai 2004, soit une carte géographique de l’Europe au 1er janvier 2007. Les pièces de 1, 2 et 5 cent(ime)s présentent sur un globe la position de l’Europe par rapport à l’Afrique et à l’Asie.