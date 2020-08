Le tourisme culturel au cœur d'une campagne de communication européenne Actualité Agnès Faure

Lancée le 18 juin, l'initiative a pour objectif de venir en aide au secteur touristique, touché de plein fouet par la crise de Covid-19, tout en valorisant le patrimoine culturel de l'Europe.

Lancé sur les réseaux sociaux au début de l'été, le visuel de la campagne de communication de la Commission européenne vise à promouvoir le tourisme culturel en Europe - Crédits : Union européenne

Relancer le tourisme culturel

Le 18 juin, la Commission européenne a lancé une campagne sur les réseaux sociaux destinée à promouvoir le tourisme culturel. Intitulée "La culture de l'Europe - proche de vous" (mot-dièse #EuropeForCulture), l'initiative cherche à valoriser le patrimoine culturel des Etats membres, dans lesquels les Européens passent leurs vacances. L'institution compte ainsi "encourager les Européens à découvrir la beauté et la richesse des destinations proches de chez eux" et s'inscrit dans la continuité des orientations de la Commission européenne pour un plan de relance du secteur touristique. Les vacanciers sont invités à découvrir les lauréats des prix du patrimoine européen, des expositions, des sites naturels protégés, des monuments et autres festivals soutenus par l'Union européenne.

Un secteur économique majeur affaibli par le Covid-19

En 2018, le secteur du tourisme a contribué à hauteur de 3,9 % du PIB de l'UE et employait près de 11,9 millions de personnes, selon les données du Parlement européen. En France, il compte pour 8% de sa richesse annuelle (PIB) et emploie près de 2 millions de personnes. Le tourisme culturel, qui consiste à découvrir le patrimoine culturel d'une région, représente quant à lui près de 40% du tourisme dans l'UE.

Or les mesures de lutte contre le Covid-19 ont entraîné cette année une chute vertigineuse de la fréquentation touristique en Europe (et dans le reste du monde). Celle-ci a baissé de 54% en mars (par rapport à l'année précédente), mois durant lequel les premières mesures de fermeture des frontières et de confinement des populations ont été mises en place, avant de diminuer de 67% puis de 98% en avril et en mai.

Dans les pays méditerranéens, dont certains comme l'Espagne dépendent particulièrement du tourisme, le nombre de touristes internationaux a chuté de près de 100% sur les mois d'avril et mai, selon les données de l'Office international du tourisme (OMT).

Source : Arrivée de touristes internationaux : variation mensuelle (en %) par région - Organisation mondiale du tourisme (2020)