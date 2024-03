Elections européennes 2024 : qui sont les candidats de la liste Parti communiste français (PCF) ?

Léon Deffontaines, Fabien Roussel, Emmanuel Maurel, André Chassaigne… découvrez les candidats qui figurent sur la liste du Parti communiste français (PCF) pour les élections européennes du 9 juin 2024 en France.

Outre la tête de liste, Léon Deffontaines (au centre), le patron du PCF Fabien Roussel (à gauche) et l’eurodéputé sortant Emmanuel Maurel (à droite) figurent sur la liste communiste pour les élections européennes - Crédits : Zouhair NAKARA / Wikimedia Commons | Léon Deffontaines sur X | Parlement européen

On connaît la quasi-totalité des candidats présents sur la liste du Parti communiste français (PCF) pour les élections européennes du 9 juin. Une liste approuvée dans un premier temps par le Conseil national du PCF le 3 février, puis par les militants lors d’un vote qui s’est tenu du 8 au 10 mars. 93 % des 21 500 adhérents ayant voté ont approuvé ce choix.

4 partis représentés

Menée par le jeune communiste Léon Deffontaines (28 ans), cette liste regroupe trois formations de gauche au-delà du PCF : la Gauche républicaine et socialiste (GRS) fondée par l’eurodéputé Emmanuel Maurel, L’Engagement, mouvement créé par l’ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg, et Les Radicaux de Gauche.

Au total, ces trois forces politiques ont hérité d’une vingtaine de places sur la liste. Emmanuel Maurel (GRS), élu député européen en 2019 sur la liste insoumise, se trouve ainsi en 3e position sur la liste communiste cette année. Samia Jaber, candidate de l’Engagement, est à la 6e place, tandis qu’Isabelle Amaglio-Térisse, co-présidente des Radicaux de Gauche, figure au 10e rang.

Des parlementaires communistes et des syndicalistes

Une vingtaine d’autres places ont été attribuées à des délégués et responsables syndicaux. A l’image de la 2e position sur la liste, qui revient à Sigrid Gérardin, co-secrétaire générale du Snuep-FSU, syndicat de l’enseignement professionnel public. Au 7e rang, on retrouve un autre syndicaliste, Fabien Gâche, encarté quant à lui à la CGT.

Le reste de la liste se compose de membres du PCF, pour la grande majorité élus localement. Des maires, des conseillers municipaux, départementaux et régionaux, mais également six parlementaires français. André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme et président du groupe communiste à l’Assemblée nationale, figure ainsi en 5e position. Son collègue du Nord, Fabien Roussel, patron du PCF depuis 2018, s’affiche à la 81e et dernière place.

Côté Sénat, Marianne Margaté (72e), Pierre Ouzoulias (73e), Cathy Apourceau-Poly (78e) et Cécile Cukierman 80e), présidente du groupe communiste à la chambre haute, figurent également sur la liste. Patrick Malavieille et Muriel Ressiguier, qui ont été députés lors de précédentes mandatures, sont également candidats (respectivement 71e et 74e).

8 places ne sont pas encore attribuées, dont la 9e. Certaines sont réservées à des candidats du Mouvement républicain et citoyen (MRC) si un accord est trouvé avec le PCF. D’autres pourraient être attribuées à des candidats d’ouverture ou des personnalités qui se rallieraient aux communistes d’ici la date limite de dépôt des listes auprès du ministère de l’Intérieur, prévue le 17 mai 2024.

La liste des candidats du Parti communiste français

En gras figurent les eurodéputés sortants.