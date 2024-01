Sport : les grands événements de 2024 en Europe

2024 sera une année riche en grands événements sportifs dans l’Union européenne. Outre les Jeux olympiques de Paris et l’Euro de football en Allemagne, de nombreux autres rendez-vous sont au programme.

Les Jeux olympiques comme l’Euro de football attirent des centaines de millions de téléspectateurs à chaque édition - Crédits : Paris 2024 | Chabe01 / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 DEED

2024 sera une année riche en grands événements sportifs dans l’Union européenne. Outre les Jeux olympiques et paralympiques qui auront lieu durant l’été à Paris et l’Euro masculin de football qui se déroulera en Allemagne, de nombreuses autres compétitions sportives rythmeront cette année aux quatre coins du Vieux continent.

10 au 28 janvier : Euro masculin de handball en Allemagne

L’Allemagne sera le pays hôte du 16ème championnat d’Europe masculin de handball, qui débutera le mercredi 10 janvier à 18 heures avec une rencontre opposant la France à la Macédoine du Nord. Les Suédois sont tenants du titre après leur victoire face aux Espagnols en 2022. De leur côté, les Bleus, triples vainqueurs de la compétition (2006, 2010 et 2014), figurent également parmi les favoris après leur finale perdue l’an passé face au Danemark lors du championnat du monde. Ils affronteront également l’Allemagne et la Suisse en phase de poules, au sein du groupe A. Un Euro en forme de répétition générale pour les Français avant leur principal objectif : une médaille d’or aux Jeux olympiques de Paris cet été.

2 février au 16 mars : Tournoi des Six Nations de rugby

Rendez-vous annuel, les Tournoi des Six Nations fera son retour le vendredi 2 février pour sa 130ème édition. A 21 heures, les rugbymen français affronteront leurs homologues irlandais au stade Vélodrome de Marseille. S’ensuivront des rencontres face à l’Ecosse, l’Italie et le Pays de Galles, avant la réception de l’Angleterre le samedi 16 mars à Lyon pour terminer. L’an passé, le XV de France avait terminé à la deuxième place du classement, juste derrière des Irlandais invaincus.

7 au 18 février : Championnats du monde de biathlon en République tchèque

Les championnats du monde de biathlon, qui se tiennent tous les ans sauf les années de Jeux olympiques d’hiver, auront lieu en 2024 du côté de Nové Město na Moravě, en République tchèque. Du mercredi 7 au dimanche 18 février, de nombreux biathlètes tricolores tenteront de décrocher des médailles. Julia Simon défendra son titre mondial sur l’épreuve de poursuite (10 kilomètres), tout comme les garçons sur le relai en équipe (4 fois 7,5 kilomètres).

26 mai au 9 juin : Tournoi de tennis de Roland-Garros à Paris

Autre rendez-vous annuel, les Internationaux de France de tennis sur la mythique terre battue de Roland-Garros. Du dimanche 26 mai au dimanche 9 juin, les meilleurs tennismen et tenniswomen de la planète s’affronteront sur les cours parisiens. Objectif : succéder au Serbe Novak Djokovic chez les hommes, et à la Polonaise Iga Świątek chez les femmes.

Autre tournoi du Grand Chelem européen, Wimbledon aura lui lieu du du lundi 1er au dimanche 14 juillet. L’Espagnol Carlos Alcaraz et la Tchèque Markéta Vondroušová sont les actuels tenants du titre sur le gazon londonien.

1er juin : Finale de la Ligue des Champions de football à Londres

La finale de la 69ème édition de la Ligue des Champions se tiendra le samedi 1er juin dans la mythique enceinte londonienne de Wembley. 16 clubs européens, qui s’affronteront lors des huitièmes de finale mi-février, sont encore en lice pour y participer. Parmi eux les tenants du titres anglais, Manchester City, ainsi que le Paris-Saint-Germain.

La finale de la Ligue Europa aura quant à elle lieu à Dublin (Irlande) le mercredi 22 mai. Quatre équipes françaises figurent parmi les prétendants pour succéder aux Espagnols du FC Séville, vainqueurs de la précédente édition : le RC Lens, le Stade Rennais, l’Olympique de Marseille et le Toulouse FC. Enfin, la finale de la troisième édition de la Ligue Europa Conférence se déroulera à Athènes (Grèce) le mercredi 29 mai. Côté français, seuls les Lillois du LOSC sont encore en course. L’an passé, les Anglais de West Ham ont remporté la compétition.

7 au 12 juin : Championnats d’Europe d’athlétisme à Rome

Répétition générale pour les tout meilleurs athlètes européens. Les 26èmes championnats d’Europe d’athlétisme se dérouleront à Rome (Italie) du vendredi 7 au mercredi 12 juin. Lors de la dernière édition en 2022 à Munich (Allemagne), la délégation française avait récolté cinq médailles de bronze, quatre en argent et aucune en or.

14 juin au 14 juillet : Euro 2024 de football en Allemagne

Le football international fait son grand retour. Le championnat d’Europe de football masculin revient pour une 17ème édition en Allemagne, du vendredi 14 juin au dimanche 14 juillet. Les 24 meilleures nations européennes s’affronteront pour succéder à l’Italie, vainqueur en 2020 face à l’Angleterre. La France fait office de grande favorite, après sa finale de Coupe du Monde perdue en 2022 face à l’Argentine (3-3 après prolongations, 4 tirs au but à 2). Les Bleus affronteront au sein du groupe D les Pays-Bas, l’Autriche et un barragiste qui doit encore se qualifier. En 2021 (l’Euro 2020 avait été décalé en raison de la pandémie), les joueurs de Didier Deschamps avaient été éliminés par la Suisse en huitièmes de finale (3-3 après prolongations, 5 tirs au but à 4).

29 juin au 21 juillet : Tour de France de cyclisme

Le calendrier sportif chargé de cet été n’empêchera pas la bonne tenue de la 111ème édition du Tour de France. Les coureurs s’élanceront le samedi 29 juin de Florence, en Italie, avant une arrivée exceptionnellement prévue à Nice, Jeux olympiques à Paris obligent, le dimanche 21 juillet. Le Giro (Tour d’Italie) se tiendra du 4 au 26 mai, tandis que la Vuelta (Tour d’Espagne) aura lieu du 17 août au 8 septembre.

26 juillet au 11 août : Jeux olympiques de Paris

C’est, sans contestation, l’événement sportif le plus attendu de l’année 2024. Près de 10 500 athlètes venants de 206 pays sont attendus à Paris pour les 33ème Jeux olympiques de l’ère moderne. C’est la troisième fois que la capitale française accueillera cette compétition, la dernière édition parisienne s’étant tenue il y a cent ans, en 1924. La cérémonie d’ouverture aura lieu le vendredi 26 juillet sur la Seine. Les Jeux se clôtureront le dimanche 11 août. Objectif pour la délégation française : rafler un maximum de médailles. Lors des Jeux olympiques de Tokyo de 2020 (qui s’étaient déroulés en 2021 à cause du Covid), la France avait terminé à la 8ème position au tableau des médailles (10 en or, 12 en argent et 11 en bronze).

28 août au 8 septembre : Jeux paralympiques de Paris

Quelques jours après la clôture des Jeux olympiques d’été s’ouvriront à Paris les 17èmes Jeux paralympiques, qui permettent aux athlètes handisports de concourir. Ils se tiendront du mercredi 28 août au dimanche 8 septembre. Lors de la dernière édition à Tokyo, la France avait raflé 55 médailles (11 en or, 15 en argent et 29 en bronze), se plaçant à la 14ème position dans le classement des nations médaillées.

A partir du 10 novembre : Vendée Globe de voile

La plus célèbre des courses marines revient pour une 10ème édition, quatre ans après la précédente. Le dimanche 10 novembre, 40 skippers tout au plus s’élanceront des Sables-d’Olonne pour tenter un tour du monde en solitaire sur leurs voiliers et sans escale possible. Lors de l’édition 2020-2021, le Français Yannick Bestaven s’était imposé en 80 jours de navigation.

28 novembre au 15 décembre : Euro féminin de handball en Autriche, Hongrie et Suisse

Pour clôturer l’année sportive européenne, la 15ème édition du championnat d’Europe féminin de handball sera conjointement organisée par l’Autriche, la Suisse et la Hongrie, du jeudi 28 novembre au mardi 17 décembre. Les qualifications pour la compétition n’ont pas encore officiellement débuté, mais il fait peu de doutes que les Françaises, championnes olympiques en titre et vainqueures des championnats du monde en décembre 2023, feront figure de favorites.