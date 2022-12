Joyeux Noël en 23 langues !

Merry Christmas, God Jul, Feliz Navidad ... découvrez comment souhaiter Joyeux Noël à nos voisins européens !

L’Union européenne compte 27 Etats membres, mais seulement 24 langues officielles (23 langues ci-dessous et le français), car les mêmes langues sont parlées dans certains pays. Ainsi, le français et le néerlandais sont les langues officielles en Belgique, le grec (avec le turc) langue officielle à Chypre, et l’allemand en Autriche. L’anglais est l’une des langues officielles en Irlande et à Malte et demeure donc une langue officielle de l’UE, malgré le retrait du Royaume-Uni.