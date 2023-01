Galette des rois : quelles traditions dans les pays européens ?

Appelée "galette des rois", "bolo rei" ou "vassilopita", plusieurs pays européens maintiennent la tradition d'une galette pendant la période des fêtes dans laquelle ils cachent une fève ou une pièce de monnaie destinée aux plus chanceux. Toute l'Europe vous propose un petit panorama des différentes galettes des rois en Europe.

Une pâte feuilletée chez les Français

En France, on appelle la fête des rois, l’Épiphanie. Un mot d’origine grecque - “epiphaneia” - qui signifie “apparition”. Célébrée le 6 janvier, cette fête commémore la présentation de Jésus aux trois rois mages : Balthazar, Melchior et Gaspard.

La galette des rois la plus connue est composée d’une pâte feuilletée, simplement dorée au four, fourrée ou non à la frangipane. Dans le sud de la France, on appelle généralement “gâteau des rois” une brioche en forme de couronne (la galette en pâte feuilletée étant qualifiée de “parisienne”). A Valence dans la Drôme, elle se nomme “la pogne” .

Mais on trouve aussi des galettes à base de pâte sablée dans l’Ouest. La tradition veut que ce soit l’occasion de “tirer les rois” à l’Épiphanie : celui qui obtient la fève cachée dans la galette, devient le roi de la fête et porte une couronne de fantaisie souvent collectionnée, avec les fèves, par les enfants.

La galette des rois en France en 3 chiffres clés : Chaque année, plus de 30 millions de galettes des rois sont vendues en France pendant le seul mois de janvier. A titre de comparaison, nos voisins belges en consomment un peu moins d’un million.

Le bolo rei du Portugal

Au Portugal, c’est un gâteau de forme arrondie et creusé au centre, symbolisant la couronne des rois mages. Composé d’une pâte briochée, le bolo rei est garni à l’intérieur et à l’extérieur de raisins secs et de fruits confits recouverts de sucre. La fève est toujours là, pour le bonheur de tous, cachée au milieu des fruits multicolores.

La fève en porcelaine allemande

La première fève en porcelaine fut fabriquée en 1874 en Allemagne sous forme de baigneur. Celle-ci remplace les fèves véritables et autres haricots secs qui étaient jusqu’à présent dissimulés dans la pâte des galettes de l’Épiphanie. Si les premières figurines furent d’inspiration religieuse, les motifs sont aujourd’hui plus variés.

Le roscon de Reyes ou le tortell espagnol

En Espagne, le 6 janvier est un jour férié. Selon la tradition, les cadeaux de Noël sont apportés aux enfants par les rois mages ce jour-là et les galettes des rois partagées à cette occasion. Elles ressemblent à la couronne briochée provençale et sont, elles aussi, soigneusement décorées de fruits confits. Le gâteau des rois ou couronne des rois (en catalan, Tortell de Reis) est parfumé à l’essence de fleur d’oranger.

La Grèce et sa vassilopita

En Grèce, la vassilopita, qui veut dire Galette de Saint Bésil, est un gâteau traditionnel pour célébrer le jour de l’an. On y introduit une pièce de monnaie et celui qui obtient la part du gâteau dans laquelle elle est cachée aura selon la tradition de la chance toute l’année.

Cette tradition remonte à la période de l’antiquité, culte de Déméter ou dédicace à d’autres dieux ou démons auxquels on offrait “un pain sacré” pour obtenir santé et puissance. De même, lors des Saturnales grecques ou romaines, une monnaie cachée dans un gâteau était signe de chance pour celui qui la trouvait et devenait le “roi de la fête” .

Au Danemark, le kransekage est un gâteau en forme de couronne très impressionnant par sa hauteur et sa décoration soignée. En Italie ce sont plutôt des petits gâteaux qui sont appréciés, avec le Panettone et le Pandoro pour accompagner les repas de fin d’année.

En Croatie, le passage des rois mages le 6 janvier donne lieu à la dégustation d’une galette, qui a une forme ronde et une couleur dorée. Traditionnellement on dépose, le 25 décembre, une couronne de pain tressée au centre de la table pour le repas de Noël. Elle y reste jusqu’au 6 janvier, jour du passage des rois mages. Comme en Espagne, le 6 janvier est un jour férié en Croatie.