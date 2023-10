Guerre Israël-Hamas : bras de fer entre Thierry Breton et Elon Musk autour de la modération sur X

Le commissaire européen a mis en garde le propriétaire de X (ex-Twitter), après que des “contenus illégaux” liés à la guerre entre Israël et le Hamas ont été diffusés sur le réseau social. La presse européenne rappelle que le non-respect du nouveau règlement de l’UE sur les services numériques, le DSA, est passible de sanctions.

Thierry Breton a mis en garde X, mais également Meta, concernant les contenus illégaux partagés sur ces réseaux sociaux - Photo : Thierry Breton et Elon Musk dans une usine Tesla à Austin, Texas, en mai 2022 - Crédits : William Philpott / Commission européenne

“Qu’il semble loin, ce mois de mai 2022 où le commissaire européen Thierry Breton et le patron de X (ex-Twitter), Elon Musk, se filmaient ensemble, souriants, pour afficher leur accord sur les règles fixées par l’Europe pour les réseaux sociaux”, ironise Le Monde. Car depuis ce mardi 10 octobre, l’ambiance est tout autre. Ces 48 dernières heures, “les deux hommes ont échangé publiquement menaces et moqueries”, poursuit le quotidien du soir.

En cause : la mise en garde adressée par Thierry Breton au milliardaire “pour la diffusion sur la plateforme de ‘contenus illégaux’ liés à la guerre entre Israël et le Hamas”, précise L’Echo. Pour Politico, “les vidéos haineuses du Hamas ont fait d’Elon Musk l’ennemi numérique n°1 en Europe”.

24 heures pour se conformer au DSA

“Depuis que le Hamas a attaqué Israël samedi [7 octobre], le réseau social X du milliardaire a été inondé d’images horribles, de mensonges politiquement motivés et de propagande terroriste qui, selon les autorités, semblent violer à la fois ses propres politiques et la nouvelle loi de l’Union européenne sur les réseaux sociaux [DSA]”, précise le site d’information en ligne. Thierry Breton, le commissaire français chargé du Numérique, a fini par monter au front.

“Dans une lettre ouverte partagée sur X”, M. Breton “a averti que l’UE pourrait sanctionner X pour non-respect de ses obligations en matière de modération des contenus en vertu [du DSA], et a donné à M. Musk 24 heures pour fournir une ‘réponse rapide, précise et complète’ “, explique The Independent. L’intéressé a rapidement répondu, lui aussi sur X : “Notre politique est que tout soit open source et transparent, une approche que je sais soutenue par l’UE. Veuillez lister les violations auxquelles vous faites allusion sur X, afin que le public puisse les voir”, ajoutant, en français dans le texte, “merci beaucoup” [Libération].

C’est ensuite que l’échange s’est quelque peu tendu. “Vous êtes bien au courant des rapports de vos utilisateurs – et des autorités – sur les faux contenus et la glorification de la violence. A vous de démontrer que vous prêchez par l’exemple”, a poursuivi Thierry Breton [The Independent]. Dans un post suivant, Elon Musk a feint de ne pas comprendre les allusions du commissaire européen : “Je ne sais toujours pas de quoi ils parlent ! C’est peut-être dans le mail ou quelque chose du genre” [BFM TV].

Thierry Breton rejoint Bluesky, “rival de X”

Elon Musk “est désormais confronté à la menace de sanctions – y compris d’amendes potentiellement lourdes – alors que les responsables de Bruxelles commencent à rassembler des preuves en vue d’une enquête formelle visant à déterminer si X a enfreint les règles de l’Union européenne”, affirme Politico. “Une amende pouvant aller jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires”, précise BFM TV, voire “in fine, une possible interdiction de Twitter sur le sol européen”. Politico estime que cette affaire est l’occasion pour l’UE de “montrer que sa nouvelle réglementation, connue sous le nom de Digital Services Act (DSA), a du mordant.”

Ce mercredi 11 octobre, le commissaire européen a également mis en garde Meta, maison-mère de Facebook et Instagram, “concernant une recrudescence de fausses informations sur ses plateformes et a donné 24 heures au patron Mark Zuckerberg pour communiquer ses mesures pour y remédier”, indique Le Figaro. Une lettre ouverte cette fois publiée sur… BlueSky, un nouveau réseau social “créé par le cofondateur de Twitter, Jack Dorsey”, et que Le Parisien qualifie de “rival de X”.

Dans un message posté sur X, Thierry Breton a par ailleurs “laissé entendre en faisant un jeu de mots que Bluesky (‘Ciel bleu’) pouvait être plus vertueux que le service racheté par le milliardaire américain”, poursuit le quotidien français. “Bonjour ! Même si l’herbe n’est pas (toujours) plus verte de l’autre côté, le ciel est parfois… plus bleu. Restons en contact !”, a ainsi écrit le commissaire, “comme un pied de nez à Elon Musk” [France 24].

Ce jeudi matin, à l’issue du délai de 24 heures laissé au réseau social pour apporter des réponses à Bruxelles, M. Breton a indiqué avoir “reçu la réponse de X à [sa] lettre soulevant des inquiétudes concernant la propagation de contenus illégaux et de désinformation liés à l’attaque terroriste du Hamas contre Israël”. “L’équipe d’application du DSA analysera cette réponse et décidera des prochaines étapes”, a-t-il ajouté, cette fois sur X.

