Football : l’équipe allemande de l’Eintracht Francfort arbore un brassard aux couleurs du drapeau européen

Vendredi 5 avril, l’Eintracht Francfort a dévoilé un nouveau brassard représentant les étoiles dorées sur fond bleu. Jusqu’à la fin de la saison, le capitaine de l’équipe portera ce signe distinctif pour promouvoir les “valeurs européennes fondamentales” à l’approche des prochaines élections.

Le capitaine de l’équipe, Kevin Trapp (ici en mai 2022), a porté le brassard de capitaine vendredi dernier - Crédits : Sven Mandel / wikimedia commons CC BY-SA 4.0

Le nouveau club préféré d’Ursula von der Leyen et de Charles Michel ? Vendredi 5 avril, le club allemand de l’Eintracht Francfort a dévoilé une campagne de communication sur un terrain où on ne l’attendait pas forcément.

A l’occasion de la 28e journée de Bundesliga (première division allemande), le capitaine et gardien de but Kevin Trapp a pénétré sur la pelouse avec un nouveau brassard autour du bras. Un morceau de tissu aux couleurs du drapeau européen que le portier arborera jusqu’à la fin de la saison.

Zeichen für ein starkes Europa 🇪🇺🔗



Die europäischen Grundwerte spielen bei der Eintracht eine zentrale Rolle. Im Vorfeld der nahenden Europawahlen 2024 laufen die Adlerträger mit einer besonderen Kapitänsbinde auf.#SGE | #SGESVW pic.twitter.com/9HlXvS4kMw — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) April 5, 2024

Le geste est une volonté politique affichée du club. A deux mois des élections européennes (du 6 au 9 juin 2024), l’actuel sixième du championnat allemand veut “montrer l’exemple” et “encourager ses supporters à voter”, selon un communiqué.

“En tant qu’association, nous voulons motiver et sensibiliser les gens, pour élire le Parlement européen et défendre les valeurs démocratiques”, a indiqué le membre du directoire du club, Axel Hellmann. L’Eintracht Francfort est par ailleurs un habitué des joutes européennes. En 2022, il a remporté la Ligue Europa, la deuxième plus prestigieuse compétition continentale.

Dans son communiqué, le club rappelle enfin que Francfort est “au cœur de l’Europe”. La cinquième ville d’Allemagne est l’une des capitales de l’UE, abritant depuis 1998 le siège de la Banque centrale européenne (BCE), responsable de la politique monétaire de la zone euro. Un argument supplémentaire pour voir la présidente de l’institution, Christine Lagarde, dans les gradins du Deutsche Bank Park lors du prochain match ?