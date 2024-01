Elections européennes : pour inciter les jeunes à voter, la Commission lance un appel à… Taylor Swift

Le vice-président de la Commission européenne Margarítis Schinás a demandé, mercredi 10 janvier, à la célèbre chanteuse américaine de motiver les plus jeunes à se rendre aux urnes. Elle sera en tournée en Europe en mai.

La chanteuse américaine Taylor Swift compte près de 280 millions d’abonnés sur Instagram - Crédits : Eva Rinaldi / Flickr CC BY-SA 2.0 DEED

“Et si Taylor Swift était la solution pour inciter les jeunes à voter aux élections européennes du 9 juin prochain ?”, s’interroge RTL ce matin. Une “drôle d’idée” que l’on doit à Margarítis Schinás, vice-président de la Commission européenne en charge des Migrations et de la promotion du mode de vie européen. Cet “appel inattendu” a été lancé ce mercredi 10 janvier par le commissaire grec, lors d’une conférence de presse portant “sur l’Année européenne de la jeunesse, qui s’est déroulée en 2022″ [Euronews].

“L’une des femmes les plus influentes du moment”

Mais comment cette idée est-elle venue à l’esprit de Margarítis Schinás ? “ ‘Ce sont des jeunes qui peuvent inciter les jeunes à participer davantage [aux scrutins], bien plus que des commissaires européens dans une salle de presse’, a-t-il reconnu, lucide”, note Le Figaro. C’est alors qu’il a invoqué le nom de Taylor Swift pour appuyer son point de vue.

“Je vais vous donner un exemple : Taylor Swift, en septembre dernier, a appelé sur les réseaux sociaux les jeunes Américains à s’inscrire sur les listes électorales. Le lendemain de son message, 35 000 jeunes Américains s’étaient inscrits sur les listes électorales”, a-t-il déclaré [Euronews]. Soit “un bond de 23 % par rapport à la même journée un an plus tôt, illustrant la popularité et le pouvoir d’influence de la chanteuse”, précise France info.

“On ne peut plus le nier : Taylor Swift est l’une des femmes les plus influentes du moment. Et cette dernière essaye d’utiliser cela à bon escient”, explique La Libre. Suivie par près de 280 millions de personnes sur Instagram, elle a été désignée “personnalité de l’année 2023” par le célèbre magazine américain Time, “la première fois qu’un musicien obtient ce titre convoité”, ajoute Euronews.

Une tournée européenne qui débutera le 9 mai, Journée de l’Europe

Pour la Commission européenne, tous les moyens sont bons pour tenter d’intéresser les citoyens aux élections européennes, à commencer par les plus jeunes. “Lors des dernières élections, en mai 2019, le taux de participation était en hausse, mais la moyenne pour l’Union ne s’établissait qu’à 50,66 % “, rappelle France info. “La participation était encore plus faible pour les moins de 25 ans (42 %) et chez les 25-39 ans (47 %), mais marquait une nette amélioration par rapport au scrutin précédent de 2014 (où des taux de 28 % et 35 % respectivement avaient été enregistrés)”, poursuit le média français.

Un détail n’est pas passé inaperçu à la Commission européenne : “Taylor Swift devrait amener la tournée Eras Tour en Europe à partir du 9 mai à Paris, une date qui, comme l’a fait remarquer M. Schinás, coïncidera avec la Journée de l’Europe” [Euronews]. “Outre la France, la tournée européenne comprendra des concerts à guichets fermés dans d’autres Etats membres, tels que la Suède, le Portugal, l’Espagne, l’Irlande, les Pays-Bas, l’Italie, l’Allemagne, la Pologne et l’Autriche”, indique le média européen. “J’espère que quelqu’un de son équipe médiatique suivra cette conférence de presse et lui transmettra cette demande”, a conclu Margarítis Schinás [La Libre].

