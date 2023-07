Sommet du Mercosur : les dirigeants sud-américains veulent revoir le projet d’accord commercial avec l’Union européenne

Réunis depuis lundi 3 juillet à Puerto Iguazú (Argentine), les représentants de l’Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l’Uruguay veulent assouplir les exigences environnementales du futur traité de libre-échange avec l’Union européenne.

Les dirigeants du bloc commercial du Mercosur “se réunissent aujourd’hui dans la ville argentine de Puerto Iguazú, où le Brésil assumera la présidence du groupe jusqu’à la fin de l’année”, indique Politico. Après les ministres lundi, “le sommet réunira mardi les chefs d’Etat, dans le paysage imposant des célèbres chutes” [Le Point]. Les dirigeants doivent notamment y discuter “de l’avenir incertain du bloc régional” [La Nación].

Mais le principal sujet à l’ordre du jour est la finalisation “d’un accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur” [RFI]. Un projet dont les chances “ne sont pas aujourd’hui optimales”, avertit le quotidien argentin La Nación. Bien que les pays d’Amérique latine soient “parvenus à un accord de principe avec l’UE à 27 en 2019″ [France 24], “le pacte n’a pas été ratifié, notamment en raison des préoccupations européennes concernant les politiques environnementales de l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro” [Euronews].

Mandatée par les Etats membres de l’UE, la Commission européenne “souhaite que tout accord avec les nations du Mercosur comprenne le respect des engagements pris dans le cadre des accords de Paris de 2015 sur le climat”, indique France 24. Elle a d’ailleurs “proposé une ‘lettre d’accompagnement’ à l’accord avec des garanties environnementales supplémentaires, ce qui a contrarié les dirigeants sud-américains” [France 24].

Pour le ministre argentin des Relations extérieures et du Commerce international, Santiago Cafiero, le document “ ‘présente une vision partiale’ du développement durable, avec un accent ‘excessif’ mis sur la question environnementale et ‘un manque de considération’ pour la situation économique et sociale des pays du Mercosur, grands producteurs agricoles” [Euractiv]. S’il a ensuite ajouté que son pays “[partageait] l’objectif d’avancer avec l’accord Mercosur-UE” [Euronews], c’est plutôt “l’incertitude […] qui prédomine face à cet accord” [La Nación].

Relation inégale

Au-delà des questions environnementales, le pays hôte du sommet demande une “mise à jour de l’accord commercial avec l’Union européenne […] qui, selon [lui], est le fruit d’une relation asymétrique” [France 24].

Pour les dirigeants sud-américains, “tel qu’il a été conclu, [l’accord] reflète un effort inégal” entre les deux blocs [Mediapart]. M. Cafiero a souligné en exemple que “le Mercosur supprimera les droits de douane sur 95 % des importations agricoles en provenance de l’Europe, qui de son côté n’en supprimera que 82 %” [France 24].

Sur la même ligne, le président brésilien Lula avait quant à lui déclaré aux journalistes le mois dernier que “les partenaires stratégiques devraient avoir une relation de confiance mutuelle, et non de méfiance et de sanctions” [France 24].

Il semble toutefois “peu probable” que les membres du Mercosur s’accordent sur une telle position commune lors du sommet, estime Mediapart. Le chef de la diplomatie brésilienne, Mauro Vieira, a fait savoir “que le Brésil, première économie d’Amérique latine, remettrait ‘dans quelques jours’ à ses partenaires du Mercosur un projet de ‘contre-proposition à l’UE’ ” [Le Point].

Les dirigeants doivent également gérer “les tensions causées par les asymétries internes au bloc latino-américain lui-même” [Mediapart]. Le ministre des Affaires étrangères uruguayen Francisco Bustillo, dénonçant l’ “immobilisme” du bloc, a ainsi “envisagé devant des journalistes un éventuel passage de son pays du statut d’Etat membre à celui d’Etat associé”, poursuit le média.

Prochaine étape : “la réunion des présidents de la [Communauté des Etats latino-américains et des Caraïbes (Celac)] et de l’UE, qui se tiendra les 17 et 18 [août] à Bruxelles” [La Nación]. Les représentants du Mercosur et de l’Union devraient s’y rencontrer.

