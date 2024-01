Guerre Israël-Hamas : le Parlement européen appelle à un cessez-le-feu permanent sous conditions

Dans une résolution adoptée jeudi 18 janvier, les eurodéputés appellent à un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza et à la relance du processus de paix. A condition que les otages israéliens détenus par le Hamas soient libérés et que l’organisation terroriste soit démantelée.

Le texte a été adopté par 312 voix pour, 131 contre et 72 abstentions lors de la session plénière du Parlement européen à Strasbourg, jeudi 18 janvier - Crédits : pwmotion / Parlement européen

Pour le dernier jour de leur séance plénière de janvier, les eurodéputés ont adopté une résolution non contraignante portant sur la situation au Proche-Orient. Dans la version du texte adoptée par 312 voix (131 contre et 72 abstentions), les parlementaires expriment leur “profonde tristesse” pour les victimes innocentes côtés israélien et palestinien et appellent à un cessez-le-feu permanent dans la région.

“Tout en condamnant avec la plus grande fermeté les attaques terroristes odieuses commises par le Hamas contre Israël, ils dénoncent également la réponse militaire disproportionnée d’Israël, qui a causé un nombre de morts civils d’une ampleur sans précédent”, indique le communiqué du Parlement européen. La résolution souligne également l’urgence de relancer le processus de paix et appelle à “remettre la solution à deux Etats sur les rails”.

Les eurodéputés ont fixé deux conditions au cessez-le-feu permanent et à la relance du processus de paix. La première : la libération de tous les otages, le plus rapidement possible et sans condition. La seconde : que le Hamas, classé comme organisation terroriste par l’Union européenne, soit démantelé.

Enfin, la résolution insiste sur la nécessité de garantir un accès humanitaire rapide et sans entrave à l’ensemble de la bande de Gaza.