[Carte] Quels Etats membres de l’Union européenne reconnaissent la Palestine ?

L’Etat palestinien est reconnu par 9 Etats membres de l’Union européenne sur 27.

Au sein de l’Union européenne, les approches des Etats membres concernant la Palestine, pays observateur à l’ONU depuis 2012, diffèrent sensiblement. Notamment du point de vue de la reconnaissance diplomatique de l’Etat. Neuf pays parmi les Vingt-Sept, le plus souvent en Europe centrale et orientale, reconnaissent la Palestine. Un héritage de leur passé communiste, l’URSS et ses Etats satellites s’étant alors positionnés en faveur du camp palestinien.

Dans la foulée de la déclaration d’indépendance de la Palestine, proclamée par Yasser Arafat à Alger le 15 novembre 1988, la Hongrie, la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie et la Tchécoslovaquie (qui se transformera en 1993 en deux Etats distincts, la République tchèque et la Slovaquie) reconnaissent cet Etat. Chypre et Malte le font au même moment. La Suède les rejoindra en 2014.

La reconnaissance de l’Etat de Palestine parmi les Etats membres de l’Union européenne