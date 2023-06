Guerre en Ukraine : les Vingt-Sept s’accordent sur un onzième paquet de sanctions contre la Russie

Fumée blanche à Bruxelles. Réunis dans la capitale belge, les ambassadeurs des Etats membres de l’Union européenne sont tombés d’accord sur un nouveau paquet de sanctions visant la Russie, portant le total à onze depuis février 2022.

Le 8 mai dernier, la Commission européenne avait dévoilé les contours de cette nouvelle proposition, devant encore être formellement adoptée par les ministres européens des Affaires étrangères. La Suède, qui assure actuellement la présidence tournante du Conseil, a expliqué que les mesures comprises dans le texte visaient essentiellement à lutter contre le contournement des sanctions déjà mises en place par des pays tiers ou certaines entreprises.

Ce nouveau paquet “portera un nouveau coup à la machine de guerre de Poutine en renforçant les restrictions à l’exportation et en ciblant les entités qui soutiennent le Kremlin”, a réagi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sur Twitter, peu après l’annonce. “Notre outil anti-contournement empêchera la Russie de mettre la main sur des marchandises sanctionnées”, a-t-elle ajouté.

I welcome the political agreement on our 11th sanctions package.



It will deal a further blow to Putin’s war machine with tightened export restrictions, targeting entities supporting the Kremlin.



Our anti-circumvention tool will prevent Russia from getting its hands on… https://t.co/MlQlxNzNeR