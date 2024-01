Elections européennes 2024 : de nouvelles règles pour voter en France

Un décret paru au Journal officiel facilite la procuration en vue des élections européennes du 9 juin 2024.

En France, les élections européennes se dérouleront le 9 juin dans la métropole, mais certains territoires ultramarins voteront la veille - Crédits : Alfonso Sangiao / iStock

Le 9 juin 2024, des dizaines de millions de Français seront appelés aux urnes pour élire leurs représentants au Parlement européen dans le cadre des élections européennes (voir encadré plus bas). Cette année, les règles de vote ont été légèrement modifiées. Un décret, paru au Journal officiel le dimanche 31 décembre 2023, précise ces modifications qui ne s’appliquent, pour l’heure, qu’aux élections européennes de juin prochain.

Le principale concerne le vote par procuration, qui permet de donner sa voix à quelqu’un d’autre si l’on est absent au moment du scrutin. Cette démarche sera facilitée. Le décret prévoit que si l’électeur effectue sa procuration en ligne, via le site Internet dédié (maprocuration.gouv.fr), il n’aura plus besoin de se rendre physiquement au commissariat ou à la gendarmerie pour faire valider celle-ci, comme c’était le cas jusqu’à présent.

Désormais, il faudra attester de son identité “à l’aide d’un moyen d’identification électronique présumé fiable et certifié”, précise le décret. Un moyen d’identification qui devrait être France Identité, le service public d’identité numérique. La procuration devrait pouvoir être réalisable jusqu’à la semaine avant le scrutin du 9 juin, mais la date limite n’a pas encore été communiquée.

Autre mesure introduite par ce décret, la prise en compte des bulletins imprimés en noir et blanc. Si l’électeur choisit d’imprimer les bulletins officiels des candidats pour les utiliser le jour du scrutin, il ne sera plus obligé de le faire en couleur. Jusqu’ici, les bulletins en noir et blanc étaient considérés comme nuls. Il ne sera toutefois pas possible d’écrire sur les bulletins, sous peine de voir son suffrage comptabilisé comme nul.