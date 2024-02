BG, CZ, RO… à quels pays d’Europe correspondent les sigles sur les plaques d’immatriculation ?

Sur les plaques d’immatriculation, des abréviations permettent d’identifier facilement le pays d’origine du conducteur. Mais quel sigle correspond à chaque pays de l’Union européenne ?

Pour éviter les confusions et reconnaître le pays dans lequel est immatriculé chaque véhicule, tous les Etats sont dotés d’un code qui leur est propre : “F” pour la France, “E” pour l’Espagne ou encore “D” pour l’Allemagne.

Au sein de l’Union européenne, les plaques d’immatriculation de l’ensemble des Etats membres possèdent un point commun : l’eurobande. Située sur la partie gauche de la plaque minéralogique, elle prend la forme d’un rectangle de couleur bleue sur lequel figurent 12 étoiles jaunes à cinq branches disposées en cercle, rappelant le drapeau européen.

En-dessous figure le sigle correspondant au pays de l’UE ayant délivré l’immatriculation du véhicule. Pour le reste de la plaque, les Etats membres restent libres de choisir la manière dont est formé le code de chiffres et de lettres.

plaque d’immatriculation Pays A Autriche B Belgique BG Bulgarie CY Chypre CZ République tchèque D Allemagne DK Danemark E Espagne EST Estonie F France FIN Finlande GR Grèce H Hongrie HR Croatie I Italie IRL Irlande L Luxembourg LT Lituanie LV Lettonie M Malte NL Pays-Bas P Portugal PL Pologne RO Roumanie S Suède SK Slovaquie SLO Slovénie

Dans l’Union européenne, chaque Etat membre dispose ainsi de son propre code d’identification, inscrit sur l’eurobande. “F” pour la France, “D” pour l’Allemagne (en référence à Deutschland, le nom du pays en allemand) ou “I” pour l’Italie.

Il peut vous arriver de croiser sur la route des vacances des véhicules siglés “NL” ou “BE”, conduits par des Néerlandais ou des Belges. Ou encore des camions sur lesquels est apposée l’abréviation “RO” ou “BG”, signifiant qu’ils sont originaires de Roumanie ou de Bulgarie.

Les pays hors Union européenne possèdent également leur propre abréviation. Il se peut ainsi que vous croisiez sur la route des véhicules siglés “GB” conduits par des Britanniques, ou encore des voitures avec le sigle “CH” avec des Suisses au volant.

Sigle sur la plaque d’immatriculation Pays AL Albanie AND Andorre AM Arménie AZ Azerbaïdjan BIH Bosnie-Herzégovine BY Biélorussie CH Suisse FL Liechtenstein GB / UK Grande-Bretagne / Royaume-Uni GE Géorgie IS Islande MC Monaco MD* Moldavie MNE* Monténégro N Norvège NMK Macédoine du Nord RKS Kosovo RSM Saint-Marin RUS Russie SRB* Serbie TR Turquie UA Ukraine V Vatican *Le signe n’a pas été notifié au secrétaire général de l’ONU comme le veut la procédure

Une identification régie par des accords internationaux

Le pays dans lequel a été délivrée la plaque d’immatriculation d’un véhicule motorisé est indiqué par un code d’identification d’immatriculation du véhicule (code VRI). L’affichage d’un tel signe distinctif a été introduit pour la première fois par la convention internationale de 1909 relative à la circulation des véhicules automobiles, signée à Paris. Une vingtaine d’Etats, essentiellement européens, avaient alors adopté leur propre sigle (dont le “F”, déjà, pour la France).

Le concept de “signe distinctif de l’Etat d’immatriculation” a ensuite été adopté par la convention internationale de 1926, puis réutilisé dans les traités des Nations unies (convention de Genève sur la circulation routière de 1949, convention de Vienne sur la circulation routière de 1968). Des traités qui visaient à harmoniser à l’échelle internationale les législations relatives à la circulation et à la sécurité routière.

La convention de Genève instaure ainsi une marque d’identification pour identifier l’origine du véhicule, en définit les dimensions et liste les signes distinctifs attribués aux Etats et territoires signataires. Elle stipule également que pour les nouveaux pays, c’est à chaque Etat de choisir son sigle puis d’en informer les autres pays.

A titre d’exemple, la Tchécoslovaquie avait pour sigle “CS”. Quand le pays s’est effondré dans les années 1990, il a donné naissance à deux Etats distincts : la République Tchèque et la Slovaquie, qui ont respectivement choisi “CZ” et “SK” comme abréviations.

Les codes ISO

Les abréviations apposées à l’arrière des véhicules ne sont pas les seules à faire l’objet de traités internationaux. Il en va de même pour les codes ISO. Ceux-ci sont publiés par l’Organisation internationale de normalisation (en anglais, International Organization for Standardization, ISO). Il s’agit d’une organisation internationale non gouvernementale fondée en 1947 et située à Genève (Suisse). Elle élabore et publie des normes internationales qui s’appliquent à l’ensemble de ses 170 membres.

Parmi ces normes, on retrouve la norme ISO 3166. Elle permet d’identifier la quasi-totalité des pays et territoires du monde, ainsi que leurs subdivisions, en leur attribuant des codes qui leur sont propres. Dans le détail, la norme ISO 3166-1 permet d’identifier les pays et territoires autonomes, tandis que la norme ISO 3166-2 définit, elle, les principales subdivisions de ces pays et territoires.

La norme internationale de codification ISO 3166-1 est la plus répandue. Publiée par l’Organisation internationale de normalisation pour la première fois en 1974, elle attribue trois codes pour chaque pays du monde :

ISO 3166-1 alpha-2 : code en deux lettres, utilisé pour la représentation des noms des pays. Il est généralement utilisé pour définir les noms de domaine internet propres à chaque pays (“.fr” pour la France, “.de” pour l’Allemagne).

ISO 3166-1 alpha-3 : code en trois lettres, qui permet une meilleure association visuelle avec le nom usuel de chaque pays.

ISO 3166-1 numérique : code en trois chiffres, identique à ceux définis par la division Statistique des Nations unies, qui permettent aux codes d’être compréhensibles dans tous les pays du monde, notamment ceux n’utilisant pas l’alphabet latin.

Polyvalents, ces codes peuvent servir dans de nombreuses situations concrètes, comme pour indiquer la nationalité de manière simplifiée sur les passeports, stocker des statistiques nationales dans des bases de données, définir des noms de domaines internet ou encore dans les virements bancaires pour permettre de localiser la banque. Les organisations postales du monde entier utilisent également ces codes pour identifier les conteneurs qui transportent le courrier international.

Pays Code alpha-2 Code alpha-3 Allemagne DE DEU Autriche AT AUT Belgique BE BEL Bulgarie BG BGR Chypre CY CYP Croatie HR HRV Danemark DK DNK Espagne ES ESP Estonie EE EST Finlande FI FIN France FR FRA Grèce* GR GRC Hongrie HU HUN Irlande IE IRL Italie IT ITA Lettonie LV LVA Lituanie LT LTU Luxembourg LU LUX Malte MT MLT Pays-Bas NL NLD Pologne PL POL Portugal PT PRT République Tchèque CZ CZE Roumanie RO ROU Slovaquie SK SVK Slovénie SI SVN Suède SE SWE *Pour la Grèce, l’Union européenne utilise généralement le sigle “EL” et non “GR”. Cette abréviation vient de “ελληνικά” (héllenique, en grec), terme utilisé pour désigner la langue du pays. C’est la seule exception de ce type au niveau de l’UE.

