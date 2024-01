Parlement européen : Valérie Hayer va devenir présidente du groupe Renew Europe

Valérie Hayer succèdera à Stéphane Séjourné, nommé ministre de l’Europe et des Affaires étrangères le 11 janvier dernier, à la présidence du groupe Renew Europe au Parlement européen.

A 37 ans, Valérie Hayer va présider le troisième groupe le plus important du Parlement européen - Crédits : Philippe BUISSIN / Parlement européen

La présidence du groupe Renew Europe au Parlement européen restera française. Laissée vacante à la suite du départ de Stéphane Séjourné, nommé ministre de l’Europe et des Affaires étrangères au sein du nouveau gouvernement français, cette fonction chargée de responsabilités reviendra à son ancienne collègue Valérie Hayer.

Co-présidente de la délégation française L’Europe ensemble, l’eurodéputée française est la seule candidate en lice pour ce poste. Un vote par acclamation se tiendra jeudi 25 janvier à 8 heures (sauf si 1/5e des membres du groupe parlementaire demande un vote à bulletin secret).

Troisième groupe du Parlement européen

Nommé le 11 janvier 2024 ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné était dans l’obligation de démissionner de son mandat de député européen et, par conséquent, de sa fonction de président du groupe Renew Europe à Strasbourg, qu’il occupait depuis octobre 2021. La course à sa succession s’est alors déclenchée. Les candidats potentiels avaient jusqu’à ce mercredi 24 janvier, 14 heures, pour déposer officiellement leur candidature.

Parmi les candidats pressentis figurait notamment l’eurodéputé néerlandais Malik Azmani. Membre du Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD), il assurait l’intérim à la tête du groupe Renew Europe en sa qualité de premier vice-président. Mais celui-ci n’a finalement pas déposé sa candidature, au contraire de Valérie Hayer.

Elue en 2019 en 19e position sur la liste de la majorité présidentielle, l’ancienne conseillère départementale de Mayenne va ainsi devenir, à 37 ans, la présidente de la troisième force politique (101 élus) du Parlement européen. Valérie Hayer est coordinatrice pour Renew de la commission des budgets.