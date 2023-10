Parlement européen : le prix Sakharov 2023 décerné à Mahsa Amini et aux femmes iraniennes

Les députés européens ont récompensé ce jeudi 19 octobre le combat des femmes en Iran à la suite de la mort de Mahsa Amini en septembre 2022.

Décerné depuis 1988 par le Parlement européen, le Prix Sakharov a pour but d’honorer les personnes ou les organisations qui ont consacré leur existence à la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales - Crédits : Europe Direct

Ce jeudi 19 octobre, le Parlement européen a décerné le prix Sakharov 2023 à Jina Mahsa Amini et au mouvement “Femme, Vie, Liberté” en Iran, a annoncé Roberta Metsola sur X (anciennement Twitter). “Ces femmes, hommes et jeunes courageux ont inspiré le monde à travers leur lutte pour l’égalité, la liberté et la dignité”, a déclaré la présidente du Parlement européen, concluant son post, en persan dans le texte, avec le slogan de ce mouvement : “Femme, Vie, Liberté”. Cette décision a été prise par la Conférence des présidents du Parlement qui réunit Roberta Metsola et les présidents des groupes politiques au Parlement européen.

“Le 16 septembre, nous avons commémoré le premier anniversaire de l’assassinat de Jina Mahsa Amini en Iran. Le Parlement européen est fier d’être aux côtés des courageux qui continuent de lutter pour l’égalité, la dignité et la liberté en Iran. Nous sommes aux côtés de ceux qui, même en prison, continuent à faire vivre les femmes, la vie et la liberté. En les choisissant comme lauréats du Prix Sakharov pour la liberté de l’esprit 2023, ce Parlement se souvient de leur lutte et continue d’honorer tous ceux qui ont payé le prix ultime pour la liberté”, a déclaré Roberta Metsola face au Parlement européen lors de l’annonce de cette distinction.

Une mobilisation historique en Iran

Jina Mahsa Amini, une étudiante kurde iranienne, est décédée le 16 septembre 2022, trois jours après avoir été arrêtée et détenue par la “police des mœurs” iranienne pour “port de vêtements inappropriés”. Plusieurs témoins des événements accusent la police d’avoir violemment battu la jeune femme, entraînant sa mort. Le sort de Mahsa Amini émeut une grande partie de la population iranienne et de la communauté internationale, provoquant en Iran des manifestations d’une ampleur historique dans les jours qui suivent son décès.

Au cours de ces rassemblements, les manifestants dénoncent les violences des autorités exercées contre les femmes. De nombreuses iraniennes enlèvent leur voile, obligatoire dans l’espace public en Iran, pour protester contre la domination patriarcale exercée par la république islamique d’Iran. Un mouvement de protestation inédit qui s’étend à l’ensemble du territoire iranien comme à l’ensemble des classes sociales. Un mouvement qui se démarque également par sa durée ; aujourd’hui encore, des manifestations sont régulièrement organisées en Iran, et ce malgré une forte répression des autorités iraniennes qui a conduit aux arrestations de milliers de manifestants et à la mort de centaines d’entre eux.

Le 6 octobre, le prix Nobel de la paix était attribué à la journaliste iranienne Narges Mohammadi, militante pour les droits des femmes et les droits humains, distinguant à travers elle ce mouvement de protestation. Le prix Sakharov pour la liberté de l’esprit, décerné tous les ans depuis 1988 par le Parlement européen pour honorer les personnes ou les organisations qui ont consacré leur existence à la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales, vient, lui aussi, honorer ce mouvement historique en Iran. La cérémonie de remise du prix se déroulera le 13 décembre prochain dans l’hémicycle du Parlement européen. L’an dernier, le prix avait été remis au peuple ukrainien.