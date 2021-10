Droits de l'homme : connaissez-vous le prix Sakharov ?

Institué en 1988, le “Prix Sakharov pour la liberté de l’esprit” est remis chaque année par le Parlement européen à des personnes ou des organisations en lutte contre l’oppression, l’intolérance et l’injustice. Le 20 octobre dernier, le Prix Sakharov 2021 a été décerné à l’opposant politique russe Alexeï Navalny. Il sera officiellement remis lors d’une cérémonie qui se tiendra dans l’hémicycle du Parlement à Strasbourg, le 15 décembre.

Le docteur Denis Mukwege a reçu le prix en Sakharov en 2014 - Crédits : Flickr Parlement européen CC BY-NC-ND 2.0

Que récompense-t-il ?

Le “prix Sakharov pour la liberté de l’esprit” récompense une action exceptionnelle dans le domaine de la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales, particulièrement la liberté d’expression, la défense du droit des minorités, le respect des lois internationales ou encore le développement de la démocratie.

Il peut être décerné à des personnes, des associations ou des organisations, sans considération de leur nationalité, lieu de résidence ou siège social.

Pourquoi s’appelle-t-il “Prix Sakharov” ?

Ce prix a été baptisé du nom du scientifique Andrei Sakharov (1921-1989), l’un des inventeurs de la bombe à hydrogène soviétique. Conscient des risques que l’utilisation détournée de son invention pouvait faire courir, il s’est engagé dans une action de sensibilisation aux méfaits d’une course à l’armement nucléaire. Considéré comme un dissident en Union soviétique, Andrei Sakharov fut assigné à résidence, coupé du monde, dans la ville de Gorki, aujourd’hui Nijni Novgorod. Il a également créé, en 1970, un comité de défense des droits de l’homme et des victimes des procès politiques. Cinq ans plus tard, le Prix Nobel lui a été décerné pour récompenser ses efforts en faveur de la paix dans le monde. Il ne pourra cependant le recevoir en personne, les autorités soviétiques lui ayant refusé un visa de sortie du territoire.

Comment ce prix est-il attribué ?

Chaque année, les groupes politiques du Parlement européen et les eurodéputés peuvent désigner des candidats au Prix Sakharov. Sur la base de ces candidatures, la commission parlementaire des affaires étrangères et la commission du développement choisissent, lors d’une réunion commune, trois “nominés” . La Conférence des présidents du Parlement européen désigne ensuite le lauréat du prix parmi les trois nominés.

Le prix est officiellement remis par le président du Parlement européen lors d’une des sessions plénières de fin d’année, aux alentours du 10 décembre, jour anniversaire de la signature de la Déclaration universelle des droits de l’homme par les Nations Unies en 1948. Le lauréat du Prix Sakharov reçoit une somme de 50 000 euros.

Qui sont les lauréats du Prix Sakharov ?

2021 : Alexeï Navalny (Russie)

Homme politique de l’opposition russe, journaliste et militant anti-corruption, il s’est fait connaître sur la scène internationale en organisant des manifestations contre le président Vladimir Poutine et son gouvernement, puis en se présentant aux élections. Empoisonné en août 2020 puis arrêté en janvier 2021 à son retour à Moscou, il purge actuellement une peine de trois ans et demi de prison. Alexeï Navalny “a fait campagne de façon constante contre la corruption du régime de Vladimir Poutine. Grâce à ses comptes sur les médias sociaux et à ses campagnes politiques, il a contribué à dénoncer les abus et à mobiliser le soutien de millions de personnes en Russie. C’est pour ces raisons qu’il a été empoisonné et mis en prison. En décernant le Prix Sakharov à Alexeï Navalny, nous reconnaissons son incroyable courage et nous rappelons le soutien sans faille du Parlement européen en faveur de sa libération immédiate”, a déclaré le président du Parlement européen, David Sassoli, lors de l’annonce officielle le 20 octobre.