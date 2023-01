Le Parlement européen élit Marc Angel comme nouveau vice-président

Mercredi 18 janvier, les eurodéputés ont désigné le socialiste luxembourgeois pour remplacer Eva Kaïlí, déchue de la vice-présidence du Parlement européen après le scandale du Qatargate.

Député européen depuis 2019, Marc Angel est aussi vice-président de la commission de l’Emploi et des affaires sociales - Crédits : Parlement européen

Réunis en séance plénière ce mercredi, les députés européens ont élu Marc Angel (S&D) comme nouveau vice-président de l’institution. Avec 307 voix pour, le Luxembourgeois qui siège dans l’hémicycle depuis 2019 remplace Eva Kaïlí, éclaboussée par le scandale du Qatargate.

Le Parlement européen avait décidé le 14 décembre de mettre un terme aux fonctions de l’ancienne vice-présidente. Egalement issue du groupe social-démocrate dont elle a été exclue en décembre, la Grecque a été mise en cause pour corruption et blanchiment d’argent dans le cadre d’une enquête menée par un juge belge sur des soupçons de versements effectués par le Qatar et le Maroc.

Le Bureau du Parlement européen est composé de sa présidente – Roberta Metsola – de 14 vice-présidents et de cinq questeurs. Ils sont en charge des questions administratives, de personnel et d’organisation mais aussi des règles de fonctionnement de l’institution.