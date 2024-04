Elections européennes 2024 : près de 360 millions de personnes sont appelées à voter au mois de juin

Eurostat estime que 358,9 millions d’Européens auront le droit de vote lors des élections du 6 au 9 juin. Un chiffre dévoilé ce jeudi, mais qui peut encore évoluer.

La participation avait atteint 50,1 % en France lors des élections européennes de 2019 - Crédits : Brigitte Hase / Parlement européen

27 Etats membres, des milliers de candidats, 720 sièges au Parlement européen… et 358,9 millions d’électeurs. Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne, a dévoilé ce jeudi de premières estimations sur le nombre de personnes ayant le droit de vote dans chaque pays.

Sans surprise, on retrouve les Etats membres les plus peuplés en tête du classement. 64,9 millions de citoyens pourront se rendre dans les bureaux de vote allemands, 49,7 millions en France et 47 millions en Italie. A l’inverse, Malte (369 000 électeurs) et le Luxembourg (488 000) mobiliseront moins d’électeurs le jour du scrutin.

Au moins 21 millions de primo-votants

En juin, au moins 21 millions de personnes voteront pour la première fois aux élections européennes. Ce chiffre ne comprend pas les Polonais, les Néerlandais, les Irlandais et les Luxembourgeois, dont les pays n’ont pas encore transmis ces informations à Eurostat.

C’est en Belgique, en France et en Allemagne que les pourcentages de primo-votants sont les plus élevés, avec respectivement 9,7 %, 8 % et 7,9 % de l’ensemble du corps électoral national. Cette situation est peu étonnante côté belge : en décembre dernier, le pays a élargi le droit de vote aux jeunes de 16 et 17 ans pour les élections européennes. En France, où l’on vote à partir de 18 ans, plus de 4 millions d’électeurs ont atteint l’âge de voter depuis le dernier scrutin européen de 2019.

Eurostat prévoit d’actualiser ces données au mois de mai, à l’approche des élections. Le chiffre de 358,9 millions d’électeurs peut donc encore évoluer à la marge. Les élections européennes se tiendront du 6 au 9 juin dans l’ensemble des Etats membres de l’UE. Si les Néerlandais seront les premiers à se déplacer aux urnes le jeudi 6 juin, les Français voteront quant à eux le dimanche 9 juin. En France, il est possible de s’inscrire sur les listes électorales grâce à une plateforme en ligne, jusqu’au 1er mai prochain.