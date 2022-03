18 ans, 16 ans… le droit de vote dans l'Union européenne

Le débat sur le droit de vote à 16 ans fait partie des sujets abordés lors de la campagne présidentielle 2022 en France. Pour certains, ce serait une manière de favoriser la participation des plus jeunes à la vie politique du pays et lutter contre l’abstention. Pour l’heure, peu d’Etats membres de l’UE ont franchi le pas. Tour d’horizon de l’âge légal du droit de vote en Europe.

Depuis 2019, la mobilisation contre le réchauffement climatique a montré aux yeux du monde que les jeunes générations n’étaient pas désintéressées des enjeux politiques, et même prêtes à se mobiliser pour les causes qui les touchent directement. Alors que les grèves lycéennes pour le climat ont fait défiler dans la rue des milliers de jeunes n’ayant pour la plupart pas le droit de vote, elles soulèvent la question de la politisation de cette frange de la population, qui fait entendre ses opinions autrement que par les urnes.

Vote à 16 ans, l’état des lieux en France

La question de l’abaissement du droit de vote aux jeunes de 16 ans fait explicitement partie des propositions de certains candidat à l’élection présidentielle de 2022 : Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot ou encore Anne Hidalgo. Les deux premiers le proposaient déjà d’ailleurs en 2017. A l’inverse, Valérie Pécresse s’y oppose et les 8 autres candidats ne se prononcent pas sur la question.

Bien que “le débat n’ait jusque-là pas été important en France, il est vraisemblable qu’un jour ça finisse par être voté” , estime à ce propos Pierre Bréchon, chercheur en science politique à Sciences Po Grenoble et spécialiste des comportements politiques, interrogé par Toute l’Europe en 2019.

La réflexion sur l’abaissement de l’âge du droit de vote s’inscrit dans la continuité de l’Histoire électorale en France. Lors des premiers suffrages, en 1791, il fallait avoir 25 ans et être un homme pour pouvoir voter. Puis progressivement le droit de vote s’est élargi pour finalement être accordé aux personnes âgées de 18 ans, en 1974. Et dès 2002, le candidat du Parti socialiste Lionel Jospin proposait de fixer le droit de vote à 17 ans. En décembre 2021, pourtant, le Sénat s’est opposé à une proposition de loi visant à abaisser l’âge légal du droit de vote de 18 à 16 ans. Et ce, alors même que parmi les électeurs en-dessous de 29 ans, moins d’un sur cinq a voté à la présidentielle de 2017 selon l’Insee.

Et ailleurs en Europe ?

Lors des élections nationales

Dans l’UE, certains pays ont franchi le pas depuis plusieurs années : l’Autriche et Malte ont abaissé leur majorité électorale à 16 ans pour toutes les élections, respectivement en 2007 et en 2018, tandis que la Grèce l’a elle fixée à 17 ans en 2016.

Lors des élections locales

En Allemagne le droit de vote aux élections nationales est fixé à 18 ans. En revanche, dans quatre Länder (Brandebourg, Schleswig-Holstein, Brême et Hambourg) il est possible voter à partir de 16 ans pour les élections régionales. Concernant les élections locales, tous les Etats hormis cinq d’entre eux (Saxe, Sarre, Rhénanie-Palatinat, Hesse et Bavière) autorisent le vote à partir de 16 ans.

Situation, quasi similaire en Estonie où les citoyens estoniens de plus de 16 ans peuvent voter uniquement aux élections locales.

A noter qu’au Royaume-Uni, qui ne fait plus partie de l’UE, les jeunes de 16 ans sont autorisés à voter dans certaines élections. C’est uniquement le cas en Ecosse et au Pays de Galles lors des élections locales et celles des représentants aux parlements nationaux. A l’inverse, l’âge légal est de 18 ans aux élections législatives du Royaume-Uni. De la même façon, en Suisse, dans le canton de Glaris, les jeunes peuvent voter à partir de l’âge de 16 ans depuis 2007. A l’inverse, en Norvège, le droit de vote est établi à 18 ans.

Lors des élections européennes

En Belgique, le Conseil des ministres a donné son feu verte pour le vote des jeunes de 16 ans aux élections européennes, en octobre 2021. Une proposition qui doit encore être validée par le Parlement et qui pourrait s’appliquer en 2024 pour les jeunes Belges. A noter que les consultations populaires régionales autorisent le vote à partir de 16 ans en Wallonie et à Bruxelles.

En débat

En Italie, le débat a été soulevé après une déclaration de l’ancien président du Conseil, Enrico Letta (social-démocrate), prenant parti pour une telle réforme à la fin du mois de septembre 2019. Une proposition rapidement soutenue par le chef actuel du gouvernement Giuseppe Conte et par des responsables de partis italiens de droite comme de gauche mais qui, depuis, est restée lettre morte.

En Irlande enfin, la proposition a été émise par le Sinn Féin en 2018 et est depuis débattue, et défendue par le National Youth Council of Ireland. Un référendum sur le sujet pourrait être organisé dans les années à venir.

Quels arguments pour et contre ?

La députée française Paula Forteza, rapporteure de la proposition de loi sur le droit de vote à 16 ans, lors des débats sur le texte défendait l’idée que les jeunes de cet âge font déjà face à de “lourdes responsabilités” comme le droit d’exercer l’autorité parentale, de travailler, de payer des impôts, d’adhérer à un parti politique, de gérer une association ou encore devenir sapeur-pompier. Ces responsabilités justifieraient de leur octroyer le droit de vote. Alexis Corbières (LFI) rappelle également que c’est à 16 ans que l’on “acquiert ou qu’on renonce à la nationalité française”. Un autre argument avancé est celui de la révolution de l’information. A travers les réseaux sociaux et les nouveaux médias en ligne, la jeunesse serait plus informée, et ainsi plus à même de se forger un avis politique.



De plus, sur le long terme cette réforme pourrait “renforcer la participation aux élections, comme le soulignent de nombreux professeurs de droit, sociologues et politologues, spécialistes des élections. Par l’exercice du droit de vote et une formation civique appropriée, les jeunes concevront un intérêt plus fort et plus durable pour l’engagement politique et social”, poursuivait Paula Forteza.

Les partisans d’une majorité électorale à 16 ans y voient également un moyen de rétablir l’équilibre générationnel au sein d’un continent à la population vieillissante : en Italie par exemple, depuis 2000, l’équilibre s’est inversé entre les jeunes de 18 à 34 ans, qui ne représentent que 10,7 millions d’habitants, et les 13,8 millions de plus de 65 ans, faisant vieillir la moyenne d’âge du corps électoral.

Pierre Bréchon rejette ce “mythe, chez certains députés, qu’en leur accordant le droit de vote, on politiserait automatiquement les jeunes : c’est utopique. On peut faire voter les jeunes à 16 ans, mais je pense qu’il y aura une plus forte abstention chez les 16-18 ans. L’esprit politique est encore en formation, et l’on est encore sous l’influence du foyer familial”.

D’ailleurs, le sénateur Philippe Gosselin (LR) s’est opposé à la proposition de loi justifiant “un manque d’expérience de la société, que seule le recul permet d’obtenir. Nous ne sommes pas certains, à cet égard, que l’âge de 16 ans soit idéal.”

Les responsables de gauche, plutôt populaires auprès des jeunes semblent plus sensibles à un abaissement de l’âge légal du droit de vote. Comme le montrait un sondage Ipsos/Sopra Steria au lendemain du premier tour de l’élection présidentielle de 2017, les candidats de gauche (Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon) l’emportaient chez les moins de 35 ans, tandis que le candidat de droite François Fillon était, lui, le favori des plus de 60 ans. Pour Pierre Bréchon, “les partis de gauche qui soutiennent cette proposition le font plus car ils pensent y avoir un intérêt politique, des gains électoraux, même si cela ne fait pas nécessairement partie de l’essence idéologique de la gauche” .

Bilan en Europe

En 2014, 75 % des jeunes de 16 et 17 ans ont participé au référendum sur l’indépendance de l’Ecosse, laquelle leur avait exceptionnellement accordé le droit de vote, mais le caractère unique du scrutin empêche de tirer de cet exemple une règle générale.

En 2015, le Conseil de l’Europe publiait un rapport qui s’est notamment penché sur la question autrichienne. Le rapport remarque qu’il n’existe “guère d’éléments indiquant que le vote des jeunes de seize et dix-sept ans reflète une immaturité politique, au sens où ils voteraient davantage pour les partis radicaux ou pour des rêves utopiques.” Les jeunes semblent voter comme les autres groupes d’électeurs poursuit le rapport. ll va même plus loin : “l’étude de cas sur l’Autriche montre que les électeurs âgés de moins de

dix-huit ans ont une maturité politique suffisante pour exercer leurs droits politiques, et les auteurs de

l’étude affirment que ces résultats peuvent être appliqués à d’autres pays européens.”

Selon le Conseil de l’Europe, “la participation des 16-17 ans est en réalité supérieure à

celle des autres primo-électeurs plus âgés et qu’elle est presque aussi élevée que la participation

globale”. De plus, le rapport reconnaît que ces jeunes électeurs “sont […] capables de faire des choix éclairés”.

Malgré tout, l’idée n’est pas si populaire que cela, notamment parmi les plus jeunes. L’enquête de 2017 de l’Institut national de la jeunesse et l’éducation populaire (Injep) et du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc), notait que 72 % des jeunes se déclarent plutôt défavorables au vote à 16 ans. Avec une disparité entre les jeunes bien insérés socio-économiquement (plutôt contre) et les jeunes dont les niveaux de diplômes sont inférieurs au bac (plutôt favorables).