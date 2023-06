L’Union européenne et le Kenya s’accordent sur un nouveau partenariat commercial

Bruxelles et Nairobi ont conclu les négociations sur un accord de partenariat économique, ce lundi 19 juin.

Le ministre kenyan de l’Industrie et du Commerce Moses Kuria (à gauche) a salué “l’ambition commune du Kenya et de l’UE d’améliorer et de renforcer leurs relations commerciales, économiques et d’investissement” en présence du vice-président de la Commission européenne Valdis Dombrovskis (à droite), à Nairobi - Crédits : Luis Tato / Commission européenne

Négociations terminées. L’Union européenne et le Kenya ont fait savoir qu’un accord de partenariat économique avait été conclu à Nairobi ce lundi 19 juin. C’est “un moment historique”, s’est félicité le commissaire européen au Commerce Valdis Dombrovskis.

L’accord prévoit un accès immédiat à l’UE pour toutes les exportations du Kenya, sauf les armes. Neuvième économie du continent africain, le pays exporte surtout des légumes, des fruits et des fleurs vers l’UE. Les Européens pourront de leur côté accéder au marché kényan progressivement, avec des périodes de transition. L’UE est la première destination des exportations et le second partenaire commercial du pays.

Le texte doit encore être approuvé par le Conseil, qui réunit les Etats membres, et recevoir l’aval du Parlement européen. En cas de succès, cet accord commercial serait le premier à entrer en vigueur avec un pays de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE). Un accord de partenariat économique avait déjà été signé avec le Kenya et le Rwanda en 2016. Nécessitant la signature et la ratification de tous les pays de la CAE, il n’avait finalement pas été appliqué.

Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie de l’Union européenne baptisée “Global Gateway”, un plan pour contrer les ambitions d’influence de la Chine hors de ses frontières. L’UE a annoncé que d’autres pays de la Communauté d’Afrique de l’Est pourraient rejoindre l’accord de partenariat.