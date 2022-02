Commerce : les pays de l'Union européenne échangent surtout entre eux

L’Union européenne, un grand marché ? De fait, quasiment tous les Etats membres échangent la majorité de leurs biens avec… les autres Etats membres. Si la proximité géographique facilite ces échanges, l’intégration européenne et la mise en place du marché unique y contribuent également.

Si l’on prend en compte les exportations comme les importations, tous les Etats membres sauf l’Irlande commercent plus avec leurs partenaires européens qu’avec le reste du monde. En se concentrant sur les seules exportations, le commerce des biens intra-UE - c’est-à-dire entre Etats membres - était plus élevé que le commerce extra-UE pour 24 des 27 pays de l’UE.

La part des exportations de chaque pays destinées aux autres Etats membres diffère cependant. Les parts les plus élevées du commerce intra-UE ont été enregistrées au Luxembourg (80,4 %), en République tchèque (79,7 %) et en Slovaquie (79 %). A l’inverse, seuls Chypre (33,9 %), l’Irlande (40,5 %) et Malte (49,8 %) avaient une part de leur exportations intra-UE inférieure à 50 %. De son côté, la France (53,6 %) fait partie des pays qui ont une forte proportion de leurs exportations à destination d’autres régions du monde : 46,4 % des biens exportés le sont hors de l’Union européenne.

Cette importance du commerce intra-UE se remarque également dans la valeur des biens exportés. Selon Eurostat, en 2020, les échanges de biens entre les Etats membres représentaient 2 843 milliards d’euros (en exportations). Ce chiffre était supérieur de 47 % au niveau enregistré pour les produits quittant l’UE à destination d’autres pays, soit 1 932 milliards d’euros.

L’Allemagne, principal partenaire commercial européen

Pour évaluer le commerce entre les Vingt-Sept, on peut également s’intéresser à la part de chaque pays dans le total des importations intra-UE.

En 2019, l’Allemagne était le principal pays importateur européen de biens en provenance d’autres Etats membres, à hauteur de 23 %. Loin derrière, venaient ensuite la France (12 %), seul autre pays à représenter plus de 10 % des importations intra-UE, les Pays-Bas, l’Italie et la Belgique, contribuant chacun à hauteur de 8 %. Les autres Etats membres de l’UE représentaient pour leur part moins de 6 % des importations de biens européens.

Un commerce intérieur affecté par la pandémie de Covid Selon Eurostat, le commerce intra-UE a été affecté de manière importante par la crise économique liée à la pandémie de Covid-19. Les exportations de biens intra-UE ont ainsi diminué de 7 % entre 2019 et 2020. Des baisses à deux chiffres sont à remarquer pour Chypre (-27 %), Malte (-19 %), le Luxembourg (-17 %) ainsi que la Finlande et la France (-13 %). Les importations au sein de l’Union ont pour leur part diminué de 8 %. Les plus fortes baisses concernaient Malte (-21 %), le Portugal (-14 %) et la Slovénie (-12 %). Cette tendance est similaire à celle observée pour le commerce extérieur de l’UE. La somme de ses importations et de ses exportations représentant ainsi 3 646 milliards d’euros en 2020, en baisse de 10,5 % par rapport à 2019 (4 072 milliards d’euros).

Le commerce intra-UE est-il lié à l’existence du marché unique ?

L’intégration économique des Etats membres de l’UE, lancée par le traité de Rome en 1957 et qui a donné lieu en 1993 au “marché unique”, est basée sur le principe d’efficacité économique. Selon ce dernier, la suppression des obstacles (tarifaires et non-tarifaires) à la libre circulation des biens, des services ou des personnes sur le continent permet un développement économique de tous les pays : plus de concurrence, plus d’innovation, et des produits plus nombreux et moins chers.

Au sein du marché unique, les droits de douane et les quotas ont donc été abandonnés entre les Etats membres. Les institutions européennes œuvrent par ailleurs depuis plus de soixante ans à l’harmonisation d’un certain nombre de règles et de normes.

Par conséquent, si les relations commerciales avec nos voisins européens sont facilitées par la proximité géographique, la réduction des entraves au commerce a aussi eu d’importants effets positifs sur le commerce intra-européen, expliquent des économistes du Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII) dans un article de juin 2018.

“D’après nos estimations, le marché unique a, en moyenne, doublé le commerce de biens entre pays membres et permis d’atteindre un niveau de PIB [produit intérieur brut] réel de 4,4 % plus élevé. Un retour en arrière entraînerait une perte symétrique en termes de commerce ou de PIB” , écrivent-ils.

Plus précisément, à partir des années 1990 lorsque l’intégration commerciale a atteint un niveau sans précédent, l’impact commercial du marché unique a été trois fois plus important que dans le cadre d’un accord commercial “classique” .