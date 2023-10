[Vidéo] Pierre Karleskind : “Nos pêcheurs font face à la concurrence de la Chine”

Quelles contraintes pèsent sur les pêcheurs européens ? En quoi la concurrence étrangère représente-elle également un danger ? Eléments de réponse avec Pierre Karleskind, président de la commission de la pêche au Parlement européen.



Le 17 octobre, le Parlement européen a adopté à une large majorité (573 voix pour, 11 contre, 30 abstentions) le rapport de Pierre Karleskind (Renew Europe) sur la pêche chinoise et son influence sur les pêcheries européennes. L’eurodéputé y souligne l’opacité des pêcheries chinoises et dénonce des pratiques comme la pêche illégale, non contrôlée et non réglementée, ou encore issue du travail forcé.

Alors que l’Union européenne importe 70 % des produits de la mer qu’elle consomme, Pierre Karleskind souhaite que soient renforcées les exigences en termes de transparence des activités des flottes chinoises, de traçabilité des produits importés et de contrôle à l’égard des entreprises chinoises.