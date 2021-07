Quotas, licences des bateaux : pourquoi la pêche reste un sujet de préoccupation dans la relation post-Brexit

Début juin, Londres et Bruxelles ont signé un accord portant sur les quotas de pêche jusqu’à la fin de l’année 2021. Mais le dossier, importante source de tensions post-Brexit, est cependant loin d’être clos.

Les pêcheurs normands ont tout particulièrement été impactés par les négociations autour de la distribution des quotas avec le Royaume-Uni

Le 5 mai dernier, un peu après 21h, la journaliste de la chaîne britannique Skynews annonce la nouvelle. Le Royaume-Uni va envoyer deux navires de la Royal Navy au large des côtes de Jersey, dépendance de la Couronne située à 22 km des côtes françaises. Cet épisode marque le point culminant des tensions autour des droits de pêche accordés aux bateaux français dans les eaux territoriales britanniques. Un feuilleton, ouvert depuis plus de 5 ans et le vote en faveur du Brexit outre-Manche, et qui ne s’est pas refermé en janvier dernier, date de mise en œuvre de l’accord de commerce et de coopération signé par Londres et Bruxelles quelques jours auparavant.

Une question laissée en suspens en décembre 2020 …

Le Royaume-Uni n’applique plus les règles de la politique commune de la pêche depuis le 1er janvier 2021, date marquant la fin de la période de transition post-Brexit. Ainsi, le pays n’est plus concerné par l’attribution des totaux admissibles de captures (TAC), partagés entre Etats membres de l’Union européenne, fixés chaque année en tenant compte de l’avis des scientifiques.

Les TAC, qu’est-ce que c’est ? Au cœur de la politique commune de la pêche, “les TAC sont les quantités maximales de poissons d’une espèce pouvant être prélevées sur une zone et une période délimitées”, explique l”Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer). “Chaque TAC est réparti entre [les Etats membres de l’UE] sous forme de quotas nationaux selon une clé de répartition (établie pour chaque espèce-zone sur la base des droits historiques de chaque Etat membre) qui respecte le principe de ‘stabilité relative’ [devant assurer une pêche durable]”.

L’accord signé le 28 décembre 2020 prévoyait de garantir l’accès des navires européens aux eaux britanniques, en échange de quoi ces derniers s’engageaient d’ici 2026 à réduire progressivement de 25 % les captures effectuées. Mais la décision demandait à être précisée et n’indiquait ni les volumes autorisés ni la répartition entre les flottes européenne et britannique.

L’enjeu était pourtant de taille pour les pêcheries du continent. Selon un rapport du Parlement britannique, 60 % du tonnage issu des eaux territoriales du Royaume-Uni était capturé par des bateaux originaires de pays de l’UE. “Environ 500 navires français pêchent dans les eaux britanniques”, rappelait pour sa part Annick Girardin, ministre de la Mer, en mai dernier.

“En l’absence d’accord, l’Union européenne avait donc pris, unilatéralement, une mesure provisoire, valable jusqu’en juillet, fixant des TAC à hauteur de 7/12e des quotas prélevés en 2020, modulo la partie à rendre aux Britanniques”, détaillait Jean-Luc Hall, délégué général du Comité national des pêches maritimes dans les colonnes de La Croix début juin.

… partiellement résolue pour 2021

Le 2 juin dernier, le commissaire européen à l’Environnement, aux océans et à la pêche Virginijus Sinkevičius et le secrétaire d’Etat britannique à l’Environnement George Eustice s’engageaient en faveur d’une trêve dans la bataille navale menée entre Londres et Bruxelles. A l’occasion d’un appel téléphonique, ces derniers sont en effet parvenus à un accord de principe sur les TAC de 75 espèces de poissons jusqu’à la fin de l’année, ainsi que pour certaines espèces d’eaux profondes jusqu’en 2022. Cette répartition sera ensuite renégociée annuellement.

L’accord a été signé une semaine plus tard. “Cela prouve que deux partenaires des deux côtés de la Manche peuvent trouver des accords et aller de l’avant s’ils travaillent ensemble”, s’est à ce titre félicité M. Sinkevičius.

Les îles Anglo-Normandes, théâtre d’une difficile mise en œuvre pratique

Cet accord ne règle cependant pas tous les problèmes auxquels certains pêcheurs peuvent être confrontés. Ainsi, la mise en œuvre du traité commercial conclu fin décembre reste source de tensions. Notamment en ce qui concerne l’attribution des licences de pêches, nécessaires pour pénétrer dans les eaux britanniques et que certains pêcheurs, en particulier français, ne parviennent pas à obtenir. Symbole de cette frustration, l’île de Jersey, au large des côtes normandes a été au centre de l’attention au début du mois de mai.

Situées à quelques kilomètres des côtés de la Manche, Jersey et Guernesey ont été le théâtre de tensions - Crédits : PeterHermesFurian / iStock

A l’époque, le Royaume-Uni avait publié une liste des navires français autorisés à capturer des poissons dans les eaux de l’île anglo-normande. Problème selon Paris : sur 344 demandes, seules 41 ont été acceptées. Pour justifier sa décision, Londres explique avoir imposé de nouvelles exigences, pourtant absentes de l’accord de commerce et de coopération. Les pêcheurs étaient ainsi amenés à démontrer qu’ils pêchaient déjà dans la zone durant la période 2012-2016. Une exigence à laquelle de petits navires souvent dépourvus de systèmes de géolocalisation ont bien du mal à se conformer.

En représailles, une cinquantaine de bateaux de pêche français avait alors bloqué le port de Saint-Hélier, la capitale de Jersey, tandis que la ministre de la Mer Annick Girardin avait menacé de priver l’île d’électricité. Dans le même temps, à quelques miles nautiques de là, deux navires de la Royal Navy, le HMS Severn et le HMS Tamar, étaient déployés pour “surveiller la situation”, selon un porte-parole du ministère de la Défense britannique.

Des évènements qui coïncidaient avec l’approche d’une autre date buttoir, celle du 30 juin dernier, marquant la fin de la période de transition permettant à certains bateaux français de poursuivre leurs activités de pêche dans les eaux jersiaises. Deux jours avant l’échéance, le gouvernement de Jersey a finalement accepté de prolonger la période de transition de trois mois, jusqu’à la fin du mois de septembre. “Une bouffée d’air frais pour nos pêcheurs”, s’est réjouie Annick Girardin. Un dispositif similaire, mais d’une période d’un mois seulement, a été mis en place par le voisin de Guernesey. Les négociateurs des deux parties doivent maintenant tenter de trouver un accord à plus long terme.

Des fonds pour venir en aide aux pêcheurs ?

Quelle que soit l’issue des négociations, les pêcheurs exerçant leur profession dans les eaux britanniques font partie des grands perdants de la sortie du Royaume-Uni de l’UE. Pour remédier à ce problème, le Parlement européen a voté le 17 juin dernier en faveur d’une réserve d’ajustement au Brexit, dont une partie sera consacrée à la pêche. D’un montant de 5 milliards d’euros, le premier versement issu de la réserve, à hauteur de 1,6 milliard d’euros, pourrait intervenir d’ici le mois de décembre.

L’Irlande (1 065 millions), les Pays-Bas (810 millions) et la France (672 millions) devraient en être les principaux bénéficiaires. Durant les négociations, qui auront été relativement courtes – 6 mois – pour un dossier de cette ampleur, les eurodéputés ont obtenu que 7 % de cette enveloppe soit allouée au secteur de la pêche. Une pression du Parlement européen motivée par l’idée que les fonds devraient réellement bénéficier aux publics les plus touchés par les conséquences du Brexit.

Du côté des pêcheurs britanniques, le retrait de leur pays de l’UE semble aussi leur avoir compliqué la vie. L’augmentation des procédures administratives rend plus difficiles les exportations de leurs prises. “Chaque envoi doit être accompagné d’un certificat sanitaire signé par un vétérinaire au moment de son expédition du Royaume-Uni. Ces certificats doivent être établis sur papier, et non sous forme électronique, dans certaines couleurs d’encre, et numérotés de manière précise, mais ces règles sont appliquées de manière inégale aux différents postes frontières”, rapportait ainsi la BBC fin juin.

Des exigences qui, couplées aux difficultés liées à la pandémie de Covid-19, retardent les exportations, notamment celles des petits producteurs. Celles-ci leur sont pourtant cruciales : un rapport de l’Assemblée nationale publié en juin 2020 indique que le Royaume-Uni exportait 76 % de ses poissons en 2018 et que les trois quarts de ces exportations étaient destinés au marché européen.