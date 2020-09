Les moyens alloués à la culture en Europe Carte et comparatif Agnès Faure

Les dépenses publiques des pays de l'Union européenne représentent 46,7% de leur PIB en 2018. Un montant qui va de 25,4% en Irlande jusqu'à… 56% en France. Malgré ce grand écart, les moyens alloués à la culture restent relativement homogènes dans chaque pays, se situant en moyenne autour de 1,1% du PIB.

La Hongrie et l'Estonie sont les pays qui consacrent la plus large part de leur PIB à la culture

Lorsqu'on parle de dépenses en matière de culture en Europe, on englobe aussi bien les services culturels, la radiodiffusion, la télévision et l'édition que les dépenses liées aux cultes et aux loisirs. En moyenne, ces dépenses représentent un peu plus de 1% du PIB des Etats membres, d'après les chiffres recensés par Eurostat en 2018 : un montant qui paraît dérisoire à côté de ceux dédiés à la protection sociale (19,2%), de la santé (7%) ou des services généraux des administrations publiques (6%).

Au sein de l'UE, c'est la Hongrie qui consacre la plus grande partie de son PIB à la culture (3,2%), suivie de l'Estonie (2%) du Danemark et de la Lettonie (1,6%). La France quant à elle se situe légèrement au-dessus de la moyenne européenne (1,4%).

Chiffre peu surprenant : alors que l'Irlande est le pays qui enregistre le moins de dépenses publiques par rapport à son PIB, il est aussi celui qui accorde le plus faible ratio à la culture (0,5%). Il est suivi par le Portugal, l'Italie, la Bulgarie, la Grèce et Chypre, tous à 0,8%.

Depuis le début des années 2000, les moyens accordés à la culture représentent en moyenne entre 1,1% et 1,2% du PIB européen, sans connaître de variation importante depuis. A deux exceptions près. En Bulgarie, le ratio a explosé, passant de 0,7% en 2006 à 1,7% en 2015 pour redescendre à 0,8% en 2018. De même, Malte est passée de 0,5% à 1%.

La culture : une priorité plus grande pour la Hongrie, l'Estonie et la Lettonie

Difficile néanmoins d'établir des comparaisons entre pays lorsque tous ne consacrent pas le même ratio de leur PIB aux dépenses publiques. Un moyen de contourner le problème est de se pencher sur la part que représente la culture dans le budget de l'État.

Le tableau ci-dessous montre la répartition du budget par secteur. On y constate que les pays qui accordent la plus large part de leur budget à la culture sont la Hongrie (6,8%), l'Estonie (5,0%) et la Lettonie (4,2%). A l'inverse de l'Italie (1,6%), de la Grèce (1,7%), de Chypre et du Portugal (1,9%) qui restent en queue du classement.