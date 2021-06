Rendez-vous dans les jardins d'Europe !

Initiés par le ministère de la Culture, les Rendez-vous aux Jardins se déroulent du 4 au 6 juin dans plus de 3 000 parcs et jardins, en France et en Europe. Les différents évènements mettront à l’honneur le thème de cette édition 2021, “la transmission des savoirs”.