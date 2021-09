Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 se tiennent les journées européennes du patrimoine. Créée pour la première fois en France en 1984, l’initiative s’est rapidement propagée dans toute l’Europe. Elle permet aux citoyens de découvrir un patrimoine riche et divers, bien souvent caché le reste de l’année.

Les journées européennes du patrimoine en France et en Europe

Initiative conjointe du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne, les journées européennes du patrimoine rassemblent les 50 Etats signataires de la Convention culturelle européenne.

En 1954, le Conseil de l’Europe élabore une convention culturelle européenne dont l’objectif est de développer la compréhension mutuelle entre les peuples d’Europe ainsi que de conserver et promouvoir la diversité culturelle. En 1954, 14 pays sont signataires. Ils sont aujourd’hui 50 et participent tous aux journées européennes du patrimoine.

C’est en 1984 que la première Journée portes ouvertes dans les monuments historiques est organisée par le ministère de la culture français, à l’initiative du ministre Jack Lang. Lors de la deuxième conférence des ministres européens de la culture en 1985, organisée par le Conseil de l’Europe à Grenade, le ministre français propose d’étendre l’initiative au niveau européen.

C’est ainsi qu’en 1991, le Conseil d’Europe officialise les Journées européennes du patrimoine, auxquelles l’UE s’associe. De nouveau ministre de la culture en 1992, Jack Lang étend l’évènement d’une à deux journées.

L’objectif de ces journées est de permettre aux citoyens de visiter le patrimoine national et européen ainsi que de découvrir des lieux et des bâtiments habituellement fermés ou peu fréquentés. Chaque année, un thème permet de mettre en valeur un aspect du patrimoine.

En Europe, le Conseil de l’Europe et l’Union européenne espèrent que les journées européennes du patrimoine permettront de rapprocher les citoyens et de permettre une meilleure compréhension mutuelle. Un slogan commun européen existe depuis 1999 : “l’Europe, un patrimoine commun”. Depuis 2015, un thème paneuropéen est choisi et s’ajoute aux thèmes nationaux.

Cette année, la 38ème édition des Journées européennes du Patrimoine aura pour thème à travers toute la France : “Patrimoine pour tous !”. Aussi, en cette “Année européenne du rail” qui coïncide avec les 40 ans du TGV, le patrimoine ferroviaire est mis à l’honneur les 18 et 19 septembre. De la gare de Metz, classée au titre des monuments historiques en passant par la Cité du train à Mulhouse, découvrez des sites chargés d’histoire.

