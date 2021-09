[Infographie] Comment l'Union européenne lutte-t-elle contre le terrorisme ?

Mis à jour par Boran Tobelem et Pascal Sanon

Au cours des vingt dernières années, grâce aux instruments et organes mis en place au niveau européen, la coopération des Etats membres de l’UE en matière de lutte contre le terrorisme a significativement progressé. Découvrez le chemin parcouru à l’aide de notre infographie.

Après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, le Vieux Continent a connu plusieurs vagues d’attaques terroristes. Chacune d’entre elles a été l’occasion pour les États membres de l’Union européenne de doter celle-ci d’outils et d’organes de plus en plus opérationnels dans la lutte contre le terrorisme.

Une première série d’attentats au début des années 2000 a conduit les pays membres à renforcer leur coopération judiciaire au sein de l’UE. Différents outils ont été développés, comme le mandat d’arrêt européen en vigueur depuis 2004, et placés sous la surveillance du coordinateur de l’Union européenne pour la lutte contre le terrorisme (poste créé en 2007 et occupé aujourd’hui par Ilka Salmi), qui veille à leur fonctionnement au regard de la stratégie européenne en la matière. Dès 2001, le système d’information Schengen, fichier informatique qui permet aux pays membre de l’espace Schengen d’échanger notamment des informations sur les personnes recherchées, a par ailleurs été mis en place.

Une deuxième vague d’attentats dans les années 2010 a entraîné un nouveau mouvement de réformes dans la lutte antiterroriste, centré principalement sur la question du partage des données. Les principales bases de données ont été révisées et leur gestion a été confiée à eu-LISA, une agence européenne opérationnelle depuis le 1er décembre 2012. L’adoption en 2016 du règlement sur les données des dossiers passagers (PNR) en Europe en est une illustration. Cette même année, le Centre européen de lutte contre le terrorisme, nouveau service d’Europol, a été lancé. Le partage de renseignements entre les autorités a quant à lui été revu pour une meilleure efficacité.

Au deuxième semestre 2020, l’Europe est de nouveau frappée par le terrorisme avec plusieurs attaques en France et en Autriche. La Commission européenne décide alors d’avancer d’un an la présentation de son nouveau programme de lutte contre le terrorisme, prévu dans le cadre de la stratégie 2020-2025 de l’UE pour une union de la sécurité. Présenté le 9 décembre 2020, ce programme se concentre sur l’anticipation, la prévention, la protection et la réaction face à la menace terroriste. Le mandat d’Europol est renforcé. Afin de renforcer la coopération entre les forces de sécurité, en particulier en matière de lutte contre le terrorisme, un code de coopération policière de l’UE devrait être proposé au quatrième trimestre 2021.

Découvrez tous les outils et acteurs de la lutte contre le terrorisme en Europe.