Bien que la mortalité routière diminue sur le moyen terme, la Commission européenne déplore des progrès “trop lents”.

D’ici 2030, la mortalité routière doit avoir diminué de moitié par rapport à 2018, selon les objectifs de l’Union européenne - Crédits : Berezko / iStock

D’après des chiffres préliminaires, 20 600 personnes sont mortes sur les routes de l’Union européenne en 2022. Une mortalité en hausse de 3 % par rapport à l’année précédente, mais qui diminue toutefois sur le moyen terme. 2 000 décès de moins ont ainsi été constatés par rapport à 2019, année qui précède la pandémie de Covid-19.

Les Etats membres enregistrent cependant des progrès inégaux. Lituanie, Pologne et Danemark connaissent les plus fortes baisses. A l’inverse, le nombre de tués sur les routes est resté stable voire a augmenté depuis trois ans dans plusieurs pays dont la France.

Si la moyenne européenne est de 46 décès pour un million d’habitants, les routes les plus sûres se trouvent en Suède (21 décès par million d’habitants) et au Danemark (26 par million). Les plus mortelles se situent en Roumanie (86 par million) et en Bulgarie (78 par million).

Zones rurales et usagers vulnérables

D’après les données de 2021, la moitié des décès dus à des accidents de la route surviennent en zone rurale, tandis que trois victimes sur quatre sont des hommes. Les occupants de voitures (conducteurs et passagers) représentent 45 % de l’ensemble des décès sur les routes. Suivent les usagers de deux-roues motorisés (19 %), les piétons (18 %) et les cyclistes (9 %), considérés comme “usagers vulnérables”. Mais en zone urbaine, ces derniers représentent près de 70 % des décès.

Si la Commission se réjouit du développement du vélo, elle déplore néanmoins une “tendance préoccupante” relative au nombre de cyclistes tués, “notamment en raison d’un manque persistant d’infrastructures de qualité”. En France par exemple, le nombre de morts à vélo a augmenté de 30 % par rapport à 2019.

En 2018, l’Union européenne s’est donné pour objectif de réduire de moitié d’ici à 2030 le nombre de tués sur les routes. La Commission, qui déplore dans son communiqué de presse des progrès “trop lents” a prévu de présenter dans les prochaines semaines des propositions pour améliorer la sécurité routière en Europe.