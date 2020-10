[Revue de presse] Covid-19 : reconfinement et couvre-feu en Europe pour freiner la pandémie

Revue de presse

La pandémie de Covid-19 reprend de l'ampleur en Europe. Face à la hausse des contaminations, les pays européens durcissent les restrictions, de l'instauration de couvre-feu à la mise en place d'un nouveau confinement.

L'Irlande, très touchée par la deuxième vague de Covid-19, a annoncé, lundi 19 octobre, un reconfinement de sa population pour six semaines - Crédits : lensmen / iStock

"Confrontée à une puissante seconde vague, l’Europe a recensé dimanche plus de 250 000 morts du Covid-19", annonce Le Monde. "Avec plus de 8 000 morts recensés en sept jours, l’Europe connaît son plus lourd bilan sur une semaine depuis la mi-mai et de nombreux pays tentent de se protéger en multipliant les mesures sanitaires", poursuit le quotidien. En France, le nombre de patients en réanimation a dépassé lundi les 2 000 personnes. "Un seuil qui n'avait pas été atteint depuis mai, selon les chiffres officiels", note Le Figaro. En effet, "au pic de l'épidémie, en avril, plus de 7 000 malades étaient hospitalisés en réa, un nombre qui a fortement chuté jusqu'à fin juillet", ajoute le quotidien.

La République tchèque constate une explosion des cas avec 521,5 contaminations pour 100 000 habitants enregistrées ces quatorze derniers jours. La Belgique est devenue "l’un des pays européens les plus endeuillés par la pandémie rapporté à sa population" avec près de 10 327 décès et 192 000 cas de coronavirus ce vendredi, comme le rapporte Le Monde. Enfin, "l'Italie, qui jusque fin septembre avait fait figure d’exception vertueuse, affronte désormais une hausse inquiétante des contagions" en dépassant les 10 000 nouveaux cas quotidiens vendredi, note L'Obs.

Reconfinement en Irlande et au Pays de Galles

Touchée par une flambée des contaminations ces derniers jours, l'Irlande devient le premier pays européen à reconfiner l'ensemble de sa population. "Lors d'une allocution télévisée, lundi 19 octobre, le Premier ministre du pays, Michael Martin, a annoncé que ce reconfinement débutait dans la nuit de mercredi à jeudi et qu'il allait durer six semaines", explique Le Point. Tous les commerces non essentiels devront fermer, les bars et les restaurants ne pourront servir que de la nourriture à emporter, mais les écoles resteront ouvertes, "car nous ne pouvons pas nous permettre, et ne permettrons pas, que l'avenir de nos enfants et de nos jeunes soit une autre victime de cette maladie", a déclaré le Premier ministre [Le Figaro]. Il a également admis que ces mesures étaient "sans doute les plus strictes d'Europe", mais nécessaires pour "célébrer Noël correctement" [Le Point].

Le Pays de Galles a également annoncé l'instauration d'un confinement dès vendredi pour deux semaines, "introduisant ainsi les restrictions les plus dures du Royaume-Uni", note Le Monde. Le Premier ministre gallois Mark Drakeford a déclaré lors d'une conférence de presse que cette mesure était la "meilleure chance [pour le Pays de Galles] de regagner le contrôle sur le virus et éviter un confinement plus long, qui ferait plus de dégâts" [Ouest-France].

Couvre-feu et renforcement des mesures

D'autres pays ont opté pour la mise en place d'un couvre-feu. En Belgique, un couvre-feu de minuit à 5 heures a été décrété à partir de ce lundi et pour quatre semaines, ainsi que la fermeture des cafés et restaurants, explique Le Monde. La Slovénie le mettra également en place dès mardi, les rassemblements seront limités à six personnes et l’ensemble des déplacements entre les douze régions du pays seront interdits. Autre restriction conséquente dans le pays, seuls les élèves du niveau élémentaire ont l'autorisation de se rendre à l'école, les autres doivent suivre leurs cours en ligne. "En Italie, le premier ministre, Giuseppe Conte, a annoncé dimanche une nouvelle série de restrictions concernant les bars-restaurants, l’interdiction des fêtes et foires locales et des sports collectifs amateurs, ainsi que l’extension du télétravail", continue le quotidien. En Lombardie, région italienne la plus touchée par la pandémie, un couvre-feu nocturne débutera aussi à partir de jeudi.

Pour contrôler la propagation du virus, les gouvernements misent également sur les applications de traçage des contaminations de Covid-19. Le Premier ministre portugais Antonio Costa a décidé de "rendre obligatoire le téléchargement de 'Stay Away Covid', pour mieux aider à freiner l'épidémie". Une décision qui a ouvert une polémique "entre ceux qui dénoncent une intrusion dans la vie privée, ceux qui estiment l'instrument discriminant ou inefficace et ceux qui n'y voit qu'un moindre mal face à l'enjeu de la lutte contre le virus", expliquent Les Echos. C'est en Allemagne que la Corona-Warn-App a atteint un record avec plus de 18 millions de téléchargements. Cependant, France info note une "relative inefficacité" de l'application, car "sur 300 000 personnes infectées dans le pays par le Covid-19 depuis le début de la pandémie, seule 3% ont déclaré leur cas via l'application". L'application irlandaise Covid-Tracker connait le même sort. Elle est "présente sur 1,3 millions de téléphones, une bonne nouvelle pour une île d’à peine 5 millions d’habitants", mais peu de personnes signalent leur contamination via ce dispositif. Cette faible utilisation s'explique aussi par la situation : l'application "avait été lancée au moment du déconfinement, et le gouvernement réfléchit actuellement à reconfiner le pays", souligne le média.

Enfin, au Royaume-Uni, une nouvelle mesure concernant les déplacements aériens entrera également en application à partir de mardi. Selon Le Times, les voyageurs quittant le pays par avion seront soumis à un dépistage une heure avant d’embarquer, dans le cadre de mesures destinées à favoriser la reprise des liaisons aériennes internationales. Pour l'instant, seuls les voyageurs se rendant à Hongkong et en Italie sont concernés.

Les autres sujets du jour

Budget

Démocratie

Economie

Environnement

Institutions