Mer Rouge : la mission navale de l’Union européenne a repoussé 11 attaques de rebelles houthis depuis son lancement mi-février

Lundi 8 avril, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a déclaré que l’Union européenne avait repoussé 11 attaques et escorté près de 70 navires marchands depuis le début de l’opération mi-février en mer Rouge. Le contre-amiral grec en charge de la mission espère une augmentation de ses moyens pour défendre cette importante voie commerciale.

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell (ici à droite) et le contre-amiral grec Vasileios Gryparis (ici à gauche) ont dressé, lundi 8 avril, un premier bilan de la mission Aspides de l’Union européenne en mer Rouge - Crédits : Union européenne

La mission Aspides (“bouclier” en grec ancien) a “escorté 68 navires marchands et repoussé 11 attaques” menées par les Houthis depuis son lancement mi-février, a déclaré le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, lors d’une conférence de presse aux côtés du contre-amiral grec en charge de l’opération Vasileios Gryparis [Le Marin]. Celle-ci vise à accompagner les navires en mer Rouge et défendre ceux qui sont attaqués.

Il s’agit là du “premier bilan de la mission lancée par l’UE […] pour protéger le commerce maritime en mer Rouge”, face aux attaques menées par les rebelles houthis “contre des bateaux commerciaux dans la région et dans le golfe d’Aden”, explique Euronews. Les Houthis, qui contrôlent une partie du Yémen et sont soutenus par l’Iran, considèrent Israël comme “un ennemi et assure[nt] que [leurs] assauts sont une réponse au conflit dans la bande de Gaza” [Euronews].

Instabilité en mer Rouge

“Actuellement, seule la moitié des 70 navires empruntant le canal de Suez continuent à le faire, il était donc nécessaire d’intervenir”, a affirmé Josep Borrell, cité par Euractiv. Le trafic maritime dans cette zone représentait “13 % du commerce mondial […] avant le début des attaques houthistes”, note Le Marin.

Selon l’UE, “l’instabilité de la mer Rouge a entraîné une augmentation du temps de transport de l’Asie vers l’Europe de 10 à 14 jours, car des itinéraires alternatifs tels que le Cap de Bonne-Espérance ont été recherchés, tandis que le coût du transport a doublé” et que le prix des assurances est lui aussi en hausse [Europa Press].

Vasileios Gryparis a affirmé que tous les navires protégés l’ont jusqu’à présent été “avec succès contre les attaques et [que] tous les navires qui ont demandé une protection ont été escortés” [Euractiv]. Il y a eu une “légère réduction” des attaques depuis la fin février, mais il est “trop tôt pour conclure que nous avons obtenu quelque chose”, a toutefois nuancé le contre-amiral grec [EUobserver].

Un appel à davantage de moyens

“Nous sommes tout à fait conscients qu’il s’agit d’une mission qui comporte un certain niveau de risque”, constate de son côté Josep Borrell. “Nous devons augmenter notre capacité”, afin de faire face à la menace que font peser les attaques houthistes sur les intérêts commerciaux de l’UE, estime-t-il [RFI].

A ce jour, “quatre Etats membres de l’UE ont envoyé des frégates et 19 autres contribuent à l’opération”, indique Euronews. “Les forces européennes ont abattu jusqu’à présent neuf drones, un navire de surface sans pilote et quatre missiles balistiques”, détaille la chaîne d’information. Et si la mission Aspides a “connu de multiples attaques au cours des derniers mois”,“personne n’a été blessé”, a déclaré Vasilios Gryparis, cité par le Washington Post.

Le contre-amiral grec a expliqué être en contact avec les Vingt-Sept pour “obtenir davantage de moyens lors de la prochaine conférence prévue fin avril, notamment pour augmenter les moyens logistiques et médicaux de la mission”, rapporte l’agence de presse espagnole Europa Press.

Dans le même temps, “les Etats-Unis, [qui] sont à la tête de leur propre coalition navale dans la région […] ont mené, aux côtés du Royaume-Uni, des frappes contre les Houthis au Yémen”, leur mandat les autorisant à mener des actions militaires offensives contrairement à la mission défensive de l’UE, peut-on lire sur le site du quotidien en ligne Times of Israel. Par ailleurs, Josep Borrell a appelé l’Iran à “faire preuve de retenue et à user de son influence pour éviter une escalade, en particulier en ce qui concerne les Houthis”, note le Washington Post.

