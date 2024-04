[Podcast] Quel est le rôle du Conseil européen ?

Retrouvez-nous tous les jeudis sur RCF et en replay pour notre chronique “L’Europe, c’est vous !”. Cette semaine, on s’intéresse au rôle du Conseil européen.

Aujourd’hui, on va s’intéresser au rôle du Conseil européen qui est réuni depuis hier à Bruxelles autour de quatre dossiers importants : le Pacte européen pour la compétitivité, le soutien de l’Union européenne à l’Ukraine, les relations entre l’UE et la Turquie et la situation au Proche-Orient.

Alors à quoi sert le Conseil européen ?

C’est l’une des 7 institutions européennes, Deux fois par semestre, le Conseil européen donne l’impulsion stratégique et fixe les grandes orientations politiques de l’Union européenne. En fonction de l’actualité, il peut se réunir plus souvent, on parle alors de sommet “extraordinaire”.

C’est sur la base de ses priorités que travaillent les autres institutions. D’abord, la Commission européenne qui va faire des propositions de lois. Puis le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne qui vont tous les deux débattre autour des textes législatifs, les amender et les voter.

Le Conseil européen joue également au plus haut niveau un rôle de coordination, d’arbitrage ou de déblocage.

Et les discussions peuvent durer longtemps… et donner lieu à des décisions historiques ?

Chaque décision est prise par consensus à l’issue de négociations entre les Etats membres. Le président du Conseil européen, aujourd’hui le Belge Charles Michel, joue le rôle d’arbitre entre les dirigeants européens qui ne sont pas d’accord.

En fonction des sujets à l’ordre du jour, les chefs d’Etat et de gouvernement savent qu’ils peuvent discuter jusqu’au bout de la nuit… C’est le cas du Conseil européen historique du 17 juillet 2020 qui s’est déroulé en pleine épidémie de Covid-19. Auparavant, la France et l’Allemagne ont proposé dans un temps record un plan de relance économique inédit mais lors de ce sommet deux camps se sont opposés. Les négociations ont duré quatre jours avec à la clé la décision d’un emprunt commun pour un plan de relance inédit de 750 milliards d’euros.

Autre exemple marquant, le 24 février 2022, le jour de l’invasion de la Russie en Ukraine, les 27 dirigeants européens se sont réunis le soir même et en quelques heures ils se sont mis d’accord pour sanctionner de façon inédite un pays tiers. 13 paquets de sanctions ont depuis été adoptés à l’encontre de la Russie.

Le Conseil européen et le Conseil de l’Union européenne à ne pas confondre avec le Conseil de l’Europe ?

Oui, difficile parfois de s’y retrouver ! Le Conseil européen et le Conseil de l’Union européenne sont deux institutions de l’Union européenne, ce que n’est pas le Conseil de l’Europe ! C’est une organisation internationale qui compte 46 pays du continent européen, dont les 27 Etats membres de l’Union européenne. Le Conseil de l’Europe a pour objectifs de défendre les droits de l’Homme, de promouvoir la diversité culturelle de l’Europe et de lutter contre les problèmes sociaux. Ces missions sont différentes de celle de l’Union européenne, mais les valeurs défendues sont communes !

