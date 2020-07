Le prix du paquet de cigarettes dans l'UE Carte et comparatif

Depuis le 1er mars 2020, le prix du paquet de cigarettes le plus vendu en France a atteint 10 euros. Alors que le gouvernement prévoit de généraliser cette hausse des prix à toutes les marques d'ici la fin de l'année 2020, la France fait déjà partie des pays où fumer coûte le plus cher dans l'Union européenne.

Le pays de l'UE où l'on peut acheter les cigarettes les moins chères est la Bulgarie avec un prix de 2,83 € environ pour un paquet de 20 cigarettes Marlboro Red.

Dans tous les pays de l'est de l'Europe, on trouve des paquets en dessous de la barre des 5 € : aux alentours de 3,80 € en Roumanie, en Hongrie et en République tchèque ou encore 4,50 € en Grèce et en Estonie. Des tarifs proches de ceux pratiqués au Portugal et en Espagne, où le paquet coûte 5 €.

Dans la moyenne des prix européens, on retrouve l'Italie (5,50 € le paquet), l'Allemagne (6,40 €), ou encore la Belgique (6,70 €) et la Finlande (7,50 €).

En haut du tableau, l'Irlande et la France vendent leur paquet de cigarettes le plus cher (respectivement 13 € et 10 €).

La France est devenue, en mai 2016, le premier pays européen (et le deuxième au monde après l'Australie) à mettre en place le paquet de cigarettes neutre.