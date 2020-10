Droits de l'homme : connaissez-vous le prix Sakharov ? Question-Réponse

Institué en 1988, le "Prix Sakharov pour la liberté de l'esprit" est remis chaque année par le Parlement européen à des personnes ou des organisations en lutte contre l'oppression, l'intolérance et l'injustice. Le 22 octobre, le Prix Sakharov 2020 a été décerné à l'opposition biélorusse, qui manifeste depuis onze semaines contre le régime d'Alexandre Loukachenko. Le prix devrait être remis lors d’une cérémonie au Parlement européen le 16 décembre.

Que récompense-t-il ?

Le prix Sakharov récompense une action exceptionnelle dans le domaine de la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales, particulièrement la liberté d’expression, la défense du droit des minorités, le respect des lois internationales ou encore le développement de la démocratie.

Il peut être décerné à des personnes, des associations ou des organisations, sans considération de leur nationalité, lieu de résidence ou siège social.

Pourquoi s'appelle-t-il "Prix Sakharov" ?

Ce prix a été baptisé du nom du scientifique Andrei Sakharov (1921-1989), l'un des inventeurs de la bombe à hydrogène soviétique. Conscient des risques que l'utilisation détournée de son invention pouvait faire courir, il s'est engagé dans une action de sensibilisation aux méfaits d'une course à l'armement nucléaire. Considéré comme un dissident en Union soviétique, Andrei Sakharov fut assigné à résidence, coupé du monde, dans la ville de Gorki, aujourd'hui Nijni Novgorod. Il a également créé, en 1970, un comité de défense des droits de l'homme et des victimes des procès politiques. Cinq ans plus tard, le Prix Nobel lui a été décerné pour récompenser ses efforts en faveur de la paix dans le monde. Il ne pourra cependant le recevoir en personne, les autorités soviétiques lui ayant refusé un visa de sortie du territoire.

Comment ce prix est-il attribué ?

Chaque année, les groupes politiques du Parlement européen et les eurodéputés peuvent désigner des candidats au Prix Sakharov. Sur la base de ces candidatures, la commission parlementaire des affaires étrangères et la commission du développement choisissent, lors d'une réunion commune, trois "nominés". La Conférence des présidents du Parlement européen désigne ensuite le lauréat du prix parmi les trois nominés.

Le prix est officiellement remis par le président du Parlement européen lors d'une des sessions plénières de fin d'année, aux alentours du 10 décembre, jour anniversaire de la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme par les Nations Unies en 1948. Le lauréat du Prix Sakharov reçoit une somme de 50 000 euros.

Qui sont les lauréats du Prix Sakharov ?

2020 : Conseil de coordination de l'opposition (Biélorussie)



Le président du Parlement européen a salué l'engagement des membres du Conseil de coordination de l'opposition biélorusse dirigé par Svetlana Tikhanovskaïa, pour défendre la démocratie. L'opposition conteste les résultats de l'élection présidentielle tenue en août dernier et qui a conduit le président sortant Alexandre Loukachenko à s'attribuer la victoire pour la cinquième fois consécutive, une victoire non reconnue par le Parlement européen. Des manifestations ont lieu chaque semaine depuis le scrutin, violemment réprimées par le régime.





: Conseil de coordination de l'opposition (Biélorussie) Le président du Parlement européen a salué l'engagement des membres du Conseil de coordination de l'opposition biélorusse dirigé par Svetlana Tikhanovskaïa, pour défendre la démocratie. L'opposition conteste les résultats de l'élection présidentielle tenue en août dernier et qui a conduit le président sortant Alexandre Loukachenko à s'attribuer la victoire pour la cinquième fois consécutive, une victoire non reconnue par le Parlement européen. Des manifestations ont lieu chaque semaine depuis le scrutin, violemment réprimées par le régime. 2019 : Ilham Tohti (Chine)

2018 : Oleg Sentsov (Ukraine)

: Oleg Sentsov (Ukraine) 2017 : Opposition démocratique vénézuelienne : l’Assemblée nationale (Julio Borges) et tous les prisonniers politiques dont les noms ont été communiqués par le Foro Penal Venezolano, représentés par Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos et Andrea González.

: Opposition démocratique vénézuelienne : l’Assemblée nationale (Julio Borges) et tous les prisonniers politiques dont les noms ont été communiqués par le Foro Penal Venezolano, représentés par Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos et Andrea González. 2016 : Nadia Murad et Lamiya Aji Bashar (Yézidies d'Irak)

: Nadia Murad et Lamiya Aji Bashar (Yézidies d'Irak) 2015 : Raif Badawi (Arabie saoudite)

: Raif Badawi (Arabie saoudite) 2014 : Denis Mukwege (République démocratique du Congo)

: Denis Mukwege (République démocratique du Congo) 2013 : Malala Yousafzai (Pakistan)

: Malala Yousafzai (Pakistan) 2012 : Jafar Panahi et Nasrin Sotoudeh (Iran)

: Jafar Panahi et Nasrin Sotoudeh (Iran) 2011 : Activistes du Printemps arabe : Mohamed Bouazizi (Tunisie, posthume), Asmaa Mahfouz (Egypte), Ahmed al-Sanusi (Libye), Razan Zeitouneh et Ali Farzat (Tunisie)

: Activistes du Printemps arabe : Mohamed Bouazizi (Tunisie, posthume), Asmaa Mahfouz (Egypte), Ahmed al-Sanusi (Libye), Razan Zeitouneh et Ali Farzat (Tunisie) 2010 : Guillermo Fariñas (Cuba)

: Guillermo Fariñas (Cuba) 2009 : Association Memorial : Oleg Orlov, Serguei Kovalev et Lioudmila Alexeieva (Russie)

: Association Memorial : Oleg Orlov, Serguei Kovalev et Lioudmila Alexeieva (Russie) 2008 : Hu Jia (Chine)

: Hu Jia (Chine) 2007 : Salih Mahmoud Osman (Soudan)

: Salih Mahmoud Osman (Soudan) 2006 : Alexandre Milinkevitch (Biélorussie)

: Alexandre Milinkevitch (Biélorussie) 2005 : Mouvement Dames en blanc (Cuba), Hauwa Ibrahim (Nigeria) et Reporters sans frontières (France)

: Mouvement Dames en blanc (Cuba), Hauwa Ibrahim (Nigeria) et Reporters sans frontières (France) 2004 : Zhanna Litvina (Biélorussie)

: Zhanna Litvina (Biélorussie) 2003 : Kofi Annan (Ghana) et les Nations Unies

: Kofi Annan (Ghana) et les Nations Unies 2002 : Oswaldo José Paya Sardiñas (Cuba)

: Oswaldo José Paya Sardiñas (Cuba) 2001 : Izzat Ghazzawi (Palestine), Nurit Peled-Elhanan (Israël) et Dom Zacarias Kamwenho (Angola)

: Izzat Ghazzawi (Palestine), Nurit Peled-Elhanan (Israël) et Dom Zacarias Kamwenho (Angola) 2000 : Initiative ¡Basta Ya! (Espagne)

: Initiative ¡Basta Ya! (Espagne) 1999 : José Alejandro "Xanana" Gusmão (Timor oriental)

: José Alejandro "Xanana" Gusmão (Timor oriental) 1998 : Ibrahim Rugova (Kosovo)

: Ibrahim Rugova (Kosovo) 1997 : Salima Ghezali (Algérie)

: Salima Ghezali (Algérie) 1996 : Wei Jingsheng (Chine)

: Wei Jingsheng (Chine) 1995 : Leyla Zana (Turquie)

: Leyla Zana (Turquie) 1994 : Taslima Nasreen (Bangladesh)

: Taslima Nasreen (Bangladesh) 1993 : Oslobodjenje (Journal, Bosnie-Herzégovine)

: Oslobodjenje (Journal, Bosnie-Herzégovine) 1992 : Association des Mères de la place de Mai (Argentine)

: Association des Mères de la place de Mai (Argentine) 1991 : Adem Demaçi (Kosovo)

: Adem Demaçi (Kosovo) 1990 : Aung San Suu Kyi (Birmanie)

: Aung San Suu Kyi (Birmanie) 1989 : Alexander Dubcek (Tchécoslovaquie)

: Alexander Dubcek (Tchécoslovaquie) 1988 : Nelson Mandela (Afrique du Sud) et Anatoni Marchenko (URSS, posthume)

En savoir plus

"Le Prix Sakharov" - Parlement européen