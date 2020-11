Confinement, couvre-feu, restrictions : que font les pays européens face à la pandémie de Covid-19 ? Carte et comparatif Agnès Faure & Noémie Galland Beaune

Face à la deuxième vague de la pandémie, la plupart des dirigeants européens ont mis en place des restrictions pour tenter d'enrayer la propagation du virus. Quelles sont-elles ?

[Dossier spécial] Covid-19 : l'Europe confrontée à la deuxième vague

Confinement

Le 19 octobre 2020, l'Irlande a été le premier pays de l'Union européenne à annoncer un reconfinement de sa population, à partir du 21 octobre et pour six semaines. Cette mesure a contraint les commerces non essentiels à fermer et les bars et restaurants à ne servir que de la nourriture à emporter. Cependant, à la différence du premier confinement, les écoles restent ouvertes. Le même jour, le Pays de Galles a annoncé un confinement local et plus court, du 23 octobre au 9 novembre, accompagné de la fermeture des commerces non essentiels.

D'autres pays ont suivi, comme la République tchèque, qui a décidé un reconfinement du pays à partir du 22 octobre, assorti d'un couvre-feu à partir du 28 octobre de 21h à 5h, et la France, qui est entrée le 30 octobre dans un nouveau confinement, proche des modalités irlandaises, pour 4 semaines au moins. L'Allemagne a opté pour un confinement partiel, pendant lequel les bars, restaurants, salles de sports et les institutions culturelles doivent fermer et les déplacements au sein du pays sont interdits. Les magasins et les écoles restent cependant ouverts. Sur le même modèle, les Pays-Bas ont également instauré un confinement partiel à partir du 4 novembre.

La Belgique, l'Autriche et le Royaume-Uni ont également annoncé un nouveau confinement à partir de la première semaine de novembre. Le Portugal a décrété un confinement partiel pour la plupart de ses communes.

Le 7 novembre, la Pologne, la Lituanie et la Grèce ont à leur tour confiné leur population pour une durée d'au moins trois semaines. Le 11 novembre, la Hongrie s'est également confinée pour une durée de 30 jours.

Alors que certains pays envisagent de mettre fin à leur confinement, le Luxembourg a annoncé un confinement partiel de sa population à partir du 26 novembre, qui s'ajoute au couvre-feu déjà en place dans le pays.

Après 4 semaines de reconfinement en Angleterre, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé, le lundi 23 novembre, la fin de cette mesure le 2 décembre. L'Angleterre reviendra ensuite à des restrictions imposées localement en fonction de la circulation du virus, selon un système reposant sur trois niveaux d'alerte.



Le président français Emmanuel Macron a annoncé mardi 24 novembre les prochaines étapes en vue d'un confinement progressif. A partir du samedi 28 novembre, les commerces et lieux de cultes pourront rouvrir et les Français pourront se déplacer dans un rayon de 20 kilomètres autour du domicile et pour une durée de 3h maximum. A partir du 15 décembre, si les conditions sanitaires le permettent, le confinement sera remplacé par un couvre-feu de 21h à 7h du matin à l'exception des 24 et 31 décembre.



En Allemagne, la chancelière Angela Merkel a annoncé mercredi 25 novembre la prolongation des restrictions en place jusqu'au 20 décembre au moins, à cause d'un nombre d'infections encore trop élevé dans le pays. Les restaurants et bars resteront fermés, l'accès aux magasins sera désormais restreint pour accueillir un nombre limité de clients en fonction de leur superficie. Seul assouplissement : les réunions privées pourront atteindre 10 personnes entre le 23 décembre et le 1er janvier.

Couvre-feu

8 pays européens ont imposé un couvre-feu à leur population. Parmi eux, l'Italie -qui a également partiellement confiné sa population- a mis en place le couvre-feu le plus strict. Les bars et restaurants doivent désormais fermer leurs portes à 18h, mesure qui s'est heurtée à la colère des citoyens dans les grandes villes. La Slovénie et l'Espagne ont également mis en place des couvre-feux nocturnes, tout comme la Roumanie et Chypre plus récemment. En Autriche, en République tchèque, en Hongrie et au Luxembourg, ils complètent les mesures de confinement.

Fort niveau de restrictions

De nombreux pays européens tentent d'enrayer la propagation du virus par le biais de fortes mesures restrictives, sans mettre en place de confinement ou de couvre-feu pour autant. Ces mesures peuvent par exemple conduire à la fermeture des bars et restaurants après une certaine heure, comme c'est le cas en Roumanie et au Portugal.

Faible niveau de restrictions



Certains pays ont en revanche opté pour des mesures de restrictions plus modérées telles que des réductions des contacts sociaux et l'obligation du port du masque limitée à certains lieux et circonstances, comme en Croatie ou au Danemark.

Chronologie de la pandémie de Covid-19 en Europe

Listes des mesures par pays

Allemagne : confinement partiel du 2 novembre au 20 décembre - déplacements limités, commerces ouverts, bars et restaurants fermés, écoles ouvertes, établissements secondaires et supérieurs selon les Länder, rassemblements limités à 5 personnes, masque obligatoire dans les lieux publics.

Plus d'informations : gouvernement allemand / France Diplomatie

Autriche : confinement du 3 novembre au 6 décembre et couvre-feu de 20h à 6h - commerces non essentiels, bars et restaurants fermés, écoles, établissements secondaires et supérieurs en distanciel, rassemblements interdits, masque obligatoire dans les lieux publics.

Plus d'informations : gouvernement autrichien

Belgique : confinement depuis le 2 novembre pendant 6 semaines jusqu'au 13 décembre inclus - commerces non essentiels fermés, bars et restaurants fermés, écoles ouvertes, secondaire et supérieur en ligne, rassemblements limités à 4 personnes, un seul contact avec une personne extérieure au foyer autorisé en intérieur, masque obligatoire dans les lieux publics.

Plus d'informations : Reopen EU / France Diplomatie

Bulgarie : confinement partiel du 27 novembre jusqu'au 21 décembre - fermeture des écoles, restaurants, commerces non-essentiels et lieux culturels, masque obligatoire dans les lieux publics.

Plus d'informations : Reopen EU / ambassade de France en Bulgarie



Chypre : couvre-feu généralisé de 23h à 5h, rassemblements limités à 10 personnes, masque obligatoire dans les lieux publics.

Plus d'informations : ambassade de France à Chypre



Croatie : rassemblements limités à 50 personnes, masque obligatoire dans les lieux publics et à l'extérieur lorsqu'il n'est pas possible de respecter une distance d'1,5 mètre.

Plus d'informations : France Diplomatie

Danemark : bars ouverts jusqu'à 22h, rassemblements limités à 10 personnes (50 pour des funérailles), masque obligatoire dans les lieux publics.

Plus d'informations : gouvernement danois

Espagne : couvre-feu de 23h à 6h et confinements locaux dans certaines régions - commerces ouverts, bars et restaurants ouverts, rassemblements limités à six personnes, masque obligatoire dans l'espace public.

Plus d'informations : France Diplomatie

Estonie : bars ouverts à 50 % de leur capacité, événements rassemblant jusqu'à 2 000 visiteurs en plein air ou 750 visiteurs en intérieur, port du masque obligatoire en extérieur.

Plus d'informations : Reopen EU

Finlande : rassemblements limités à 1 000 personnes.

Plus d'informations : Reopen EU

France : confinement du 30 octobre au 15 décembre - déplacements interdits sauf exception, bars et restaurants fermés, écoles et établissements secondaires ouverts, cours assurés à 50% en distanciel au lycée, établissements supérieurs en distanciel, rassemblements interdits, masque obligatoire dans les lieux publics et dans la rue dans de nombreuses zones, notamment dans des métropoles.

Plus d'informations : gouvernement français



Grèce : confinement du 7 novembre au 7 décembre 6h - couvre-feu de 21h à 5h, déplacements interdits sauf autorisations reçues par SMS, commerces non essentiels fermés, bars et restaurants fermés, écoles, établissements secondaires et supérieurs en distanciel, masque obligatoire dans les lieux publics.

Plus d'informations : ambassade de France en Grèce

Hongrie: confinement partiel du 11 novembre au 11 décembre et couvre-feu entre 20h et 5h - déplacements limités, bars et restaurants fermés, commerces ouverts jusqu'à 19h, écoles ouvertes, établissements secondaires et supérieurs fermés, rassemblements interdits, évènements privés et familiaux limités à 10 personnes, masque obligatoire dans les lieux publics.

Plus d'informations : gouvernement hongrois

Irlande : confinement depuis le 22 octobre pour 6 semaines - déplacements interdits sauf exception, commerces non essentiels fermés, bars et restaurants fermés, écoles ouvertes, établissements secondaires et supérieurs en distanciel, rassemblements interdits, masque obligatoire dans les lieux publics.

Plus d'informations : France Diplomatie

Italie : confinement partiel dans certaines régions et couvre-feu de 22h à 5h du 5 novembre au 3 décembre dans tout le pays - les magasins doivent fermer à 18h, écoles ouvertes, établissements secondaires et supérieurs en distanciel, masque obligatoire dans les lieux publics.

Plus d'informations : Reopen EU

Islande : Rassemblements limités à 20 personnes, masque obligatoire dans les lieux publics.

Plus d'informations : Gouvernement islandais

Lettonie : rassemblements limités dans certaines municipalités, masque obligatoire dans les lieux publics.

Plus d'informations : France Diplomatie

Lituanie : confinement du 7 novembre au 17 décembre - déplacements interdits, commerces ouverts, bars et restaurants fermés, rassemblements limités à 5 personnes, masque obligatoire dans les lieux publics.

Plus d'informations : France Diplomatie

Luxembourg : confinement partiel du 26 novembre au 17 décembre et couvre-feu de 23h à 6h, déplacements limités, bars et restaurants fermés, commerces ouverts, rassemblements limités à 2 personnes en intérieur, masque obligatoire dans les lieux publics.

Plus d'informations : France Diplomatie

Malte : commerces ouverts avec capacité réduite, rassemblements limités à 10 personnes, masque obligatoire dans les lieux publics.

Plus d'informations : Reopen EU

Pays-Bas : confinement partiel à partir du 4 novembre jusqu'à mi-décembre - fermeture des commerces non essentiels, des bars et des restaurants, commerces essentiels fermés à 20h, rassemblements limités à 4 personnes en extérieur et 3 personnes en intérieur, masque obligatoire dans les lieux publics.

Plus d'informations : Reopen EU, gouvernement néerlandais

Pologne : confinement du 7 au 29 novembre, commerces non essentiels fermés, bars et restaurants fermés, écoles, établissements secondaires et supérieurs en ligne, rassemblements limités à 5 personnes, masque obligatoire dans les lieux publics.

Plus d'informations : ambassade de France en Pologne

Portugal : confinement partiel et couvre-feu de 23h à 5h la semaine et de 13h à 5h le week-end dans de nombreuses localités, fermeture des commerces à 22h, fermeture des restaurants à 22h30, rassemblements limités à 5 personnes, masque obligatoire dans les lieux publics.

Plus d'informations : France Diplomatie



République tchèque : confinement et couvre-feu de 21h à 5h jusqu'au 12 décembre - déplacements interdits sauf exception, commerces non essentiels fermés, bars et restaurants fermés, écoles, établissements secondaires et supérieurs fermés, rassemblements interdits, masque obligatoire.

Plus d'informations : Reopen EU

Roumanie : couvre feu de 23h à 5h du 9 novembre au 9 décembre - les commerces doivent fermer à 21h, bars et restaurants fermés, rassemblements interdits, port du masque obligatoire dans les lieux publics.

Plus d'informations : Reopen EU

Slovaquie : rassemblements limités à 6 personnes, enseignement à distance pour les collèges, lycées et universités.

Plus d'informations : ambassade de France en Slovaquie

Slovénie : couvre-feu de 21h à 6h, déplacements interdits hors de la municipalité de résidence, commerces non essentiels, bars et restaurants fermés, rassemblements limités à 6 personnes, masque obligatoire dans les lieux publics.

Plus d'infos : Reopen EU / France Diplomatie

Suisse : 4 convives par table au restaurant, enseignement à distance dans le secondaire, rassemblements limités à 5 personnes, masque obligatoire dans les lieux publics.

Plus d'informations : Reopen EU

Royaume-Uni : confinement du 5 novembre au 2 décembre - déplacements limités, commerces ouverts, bars et restaurants fermés, écoles, établissements secondaires et supérieurs ouverts.

Plus d'informations : France Diplomatie

Suède : rassemblements limités à 8 personnes.

Plus d'informations : ambassade de France en Suède