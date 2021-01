[Brève] La Commission européenne lance son "nouveau Bauhaus" Actualité

Lors d'une conférence de presse, les commissaires Mariya Gabriel et Elisa Ferreira ont annoncé le lancement du "nouveau Bauhaus européen", un projet à la lisière des problématiques environnementales, économiques et culturelles, qui participera à la réalisation du Pacte vert pour l'Europe.

La commissaire à l'Innovation, la Recherche, la Culture, l'Education et la Jeunesse Mariya Gabriel a présenté ce lundi la première phase du nouveau Bauhaus européen - Crédits : Dati Bendo / Commission européenne

Le projet d'un nouveau Bauhaus européen, annoncé par la présidente de la Commission européenne lors de son discours sur l'état de l'Union en septembre 2020, a été lancé officiellement ce lundi 18 janvier par les commissaires européennes Mariya Garbiel (Innovation, Recherche, Culture, Education, Jeunesse) et Elisa Ferreira (Cohésion et Réformes). Le nouveau Bauhaus européen a été baptisé ainsi en référence au courant artistique éponyme né en 1919 en Allemagne, qui mêlait à l'époque différentes disciplines comme l'architecture, le design et la photographie. Un siècle plus tard, le nouveau Bauhaus s'inscrit dans cette lignée en se définissant comme un projet environnemental, économique et culturel visant à transformer les sociétés actuelles. Conciliant durabilité, inclusion et esthétique, il ambitionne d'améliorer les modes de vie des européens sans nuire à l'environnement, ni laisser des territoires ou des populations de côté. Il devrait ainsi permettre d'accomplir plusieurs objectifs de l'Union européenne relatifs au Pacte vert.

La mise en œuvre de ce Bauhaus européen se déploiera en trois phases successives. La première phase qui s'est ouverte aujourd'hui est la phase de conception. Pour la première fois, la Commission européenne a conçu cette conception comme une phase de co-création avec des acteurs divers (étudiants, ingénieurs, artistes, scientifiques, etc.) qui pourront prendre part aux échanges grâce au site internet du projet. Pour favoriser les contributions innovantes et faire émerger les besoins et les défis les plus urgents, des ateliers et tables-rondes seront également organisés dans les Etats membres. Au printemps 2021, la Commission décernera également des prix pour mettre en valeur les projets les plus inspirants réalisés dans le cadre de ce nouveau Bauhaus européen.

Lors de la phase suivante, celle de réalisation, cinq projets pilotes seront mis en place afin de co-concevoir de nouvelles solutions combinant durabilité, inclusion et style. Enfin, la dernière phase sera celle de la diffusion des projets, idées et concepts nés du travail pluridisciplinaire de ce Bauhaus.