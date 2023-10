Attentat à Bruxelles : deux Suédois tués, le suspect abattu, la France renforce sa sécurité

L’homme qui a assassiné deux supporters suédois lundi 16 octobre au soir a été mortellement blessé par la police ce mardi matin à Bruxelles. Dans une atmosphère tendue, la France prend des mesures de sécurité supplémentaires tandis que l’enquête se poursuit en Belgique.

En mars 2016, Bruxelles avait déjà été frappée par des attentats islamistes qui avaient fait 35 victimes - Crédits : Darwel / iStock

“Bruxelles capitale de l’Europe, redevenue capitale de la peur en une soirée”, écrivait cette nuit dans un éditorial le quotidien belge Le Soir. Ce lundi 16 octobre vers 19h15, alors que les équipes nationales de Belgique et de Suède s’affrontaient en vue des qualifications pour l’Euro 2024 de football, deux supporters suédois qui “se rendaient au stade Roi Baudouin pour assister au match” ont été tués “et un troisième a été grièvement blessé”, indique la RTBF.

“L’auteur des faits, Abdesalem Lassoued”, était “un Tunisien de 45 ans sans papiers”, indique Le Monde. Celui-ci “était connu des services de police pour des faits suspects de trafic d’êtres humains, séjour illégal et atteinte à la sûreté de l’Etat”, selon le ministre belge de la justice, Vincent Van Quickenborne, cité par le quotidien du soir. Il a finalement été retrouvé et abattu par la police belge ce mardi matin, aux alentours de 8 heures, dans le quartier bruxellois de Schaerbeek.

La Suède visée ?

“Il est environ 19h15 [ce lundi] lorsqu’un homme descend de son scooter et ouvre le feu dans le centre de Bruxelles”, détaille la RTBF. “Sur une vidéo de l’attaque, filmée puis diffusée sur les réseaux sociaux, on voit un homme habillé d’une parka orange arriver à scooter au croisement des boulevards, puis poursuivre à pied plusieurs personnes à l’intérieur d’un bâtiment et ouvrir le feu à l’aide de ce qui ressemble à une arme de guerre, probablement une kalachnikov. Puis, il s’est éclipsé après avoir donné le coup de grâce à une victime au sol”, précise L’Echo.

Pour le Premier ministre belge Alexander De Croo le tireur “ciblait spécifiquement les supporters de football suédois” [Politico]. “L’auteur présumé de l’attentat a déclaré dans une vidéo qui s’est rapidement répandue [sur Internet] qu’il s’était vengé de la Suède au nom de tous les musulmans”, constate pour sa part la correspondante à Bruxelles du média conservateur Svenska Dagbladet. “Le sentiment que les Suédois sont désormais la cible de terroristes s’en trouve renforcé”, ajoute-t-elle.

L’Echo rappelle en effet que “la Suède et le Danemark ont été le théâtre cet été de différents actes de profanations du Coran, qui ont déclenché une vague d’indignations internationales et provoqué des tensions entre ces pays scandinaves et plusieurs pays musulmans du Moyen-Orient”. Or “pour un terroriste, une équipe nationale n’est que le symbole d’une seule chose : un pays”, analyse un éditorialiste du quotidien suédois Dagens Nyheter. Et “dans la logique malade des terroristes, lorsque des supporteurs [de cette équipe] en portent le maillot, ils sont les représentants du pays à punir. Ces personnes doivent être assassinées”.

Sécurité renforcée à Bruxelles…

La rencontre entre les deux sélections nationales a été interrompue à la mi-temps, avant d’être définitivement arrêtée. “Les autorités ont confiné les 35 000 supporters dans le stade, le temps de pouvoir les évacuer en toute sécurité, a précisé le centre de crise belge. Les supporters des deux équipes ont scandé ‘Sweden ! Sweden !’ (‘Suède’, en anglais) [et] l’évacuation a débuté lentement peu avant minuit”, rapporte France info.

“Dans le quartier européen de [la capitale belge], la Commission européenne a demandé à son personnel de travailler à domicile. Les visiteurs sont interdits d’accès aux bâtiments de l’UE et les parkings sont fermés”, indiquait ce matin Politico. “Le niveau de la menace terroriste a été relevé à quatre, considérée comme ‘très grave’ (niveau maximal) lundi soir dans la région de Bruxelles” [Sud Ouest].

Les réactions des dirigeants européens à cette attaque terroriste ne se sont pas fait attendre. “Après la France, la Belgique à nouveau frappée par le terrorisme islamiste. Nos pensées vont aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. Nous devons rester debout, vigilants et fermes face à cette menace permanente”, a déclaré sur X (ex-Twitter) Didier Reynders, commissaire européen (belge) à la Justice.

“La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a fustigé un ‘abject attentat’, tandis que le président français Emmanuel Macron a déploré une ‘attaque terroriste islamiste’ “, notent Les Echos. “Tous les Etats européens sont vulnérables” face au retour du “terrorisme islamiste”, a alerté ce dernier mardi en fin de matinée [AFP].

… et en France

“En France, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé le renforcement des contrôles à la frontière avec la Belgique. Le gouvernement français avait activé vendredi le niveau urgence attentat du dispositif Vigipirate, le plus élevé, à la suite du meurtre d’un professeur dans un lycée d’Arras, poignardé par un ancien élevé radicalisé”, poursuit le quotidien économique français. Interrogé par RTL ce mardi matin, M. Darmanin a précisé que les effectifs à la frontière belge étaient doublés et que le Raid était mobilisé. La sécurité autour du match de l’équipe de France de football ce mardi soir à Lille contre l’Ecosse sera elle aussi renforcée.

Aux alentours de 10 heures ce mardi matin, le Parquet fédéral belge a confirmé que “le suspect neutralisé […] dans le quartier de Schaerbeek est décédé”, rapporte La Libre. “L’homme aurait été intercepté dans un café situé sur la place Verboekhoven après des échanges de tirs, selon des témoins et sources policières. L’arme utilisée lors de l’attaque de la veille a été retrouvée sur lui”, précise le quotidien belge. En fin de matinée, “le procureur fédéral a confirmé que le suspect décédé était bien l’auteur de la fusillade (…) selon le Centre national de crise” qui se réunira aujourd’hui à 15h, rapporte la RTBF.

