La Commission européenne dévoile les contours de son “bouclier de cybersécurité”

Mardi 18 avril, l’exécutif européen a présenté les grandes lignes de sa proposition de règlement sur la cybersolidarité. Parmi les mesures listées figure notamment la création d’un cyberbouclier européen, chargé de détecter et de contrer les éventuelles menaces.

A Strasbourg, les commissaires en charge de la Concurrence Margrethe Vestager (au centre) et du Marché intérieur Thierry Breton (à gauche) ont présenté les grandes lignes du projet - Crédits : Commission européenne

“Veiller à ce que tous les citoyens et entreprises européens soient bien protégés, tant en ligne que hors ligne, et […] promouvoir un cyberespace ouvert, sûr et stable”. Tel est l’objectif ambitieux que se fixe la Commission européenne avec sa proposition de règlement sur la cybersolidarité, présentée mardi 18 avril.

Principal élément du texte, un “cyberbouclier européen” pourrait ainsi voir le jour. Dans son communiqué, l’exécutif européen le définit comme “une infrastructure paneuropéenne composée de centres d’opérations de sécurité (SOC) nationaux et transfrontières dans l’ensemble de l’Union”. Ces centres seraient chargés de détecter et de contrer les cybermenaces, à l’aide de technologies de pointe comme l’intelligence artificielle ou l’analyse avancée des données.

Réaction aux cybermenaces

Le règlement prévoit également la création d’un mécanisme de réaction d’urgence dans le domaine de la cybersécurité. Concrètement, celui-ci soutiendra plusieurs mesures de préparation, “notamment la soumission des entités actives dans des secteurs hautement critiques (soins de santé, transports, énergie, etc.) à des tests en vue de détecter d’éventuelles vulnérabilités”. Ou encore la création d’une réserve de cybersécurité de l’UE constituée de plusieurs milliers d’intervenants, de prestataires publics et privés. “À la demande des États membres, [celle-ci] aidera les autorités compétentes à réagir aux incidents de cybersécurité importants ou à grande échelle et à se remettre immédiatement de ces incidents”, précise la Commission.

D’un budget s’élevant à 1,1 milliard d’euros, financé aux deux tiers par le programme pour une Europe numérique, le dispositif pourrait être prêt début 2024.

Compétences en matière de cybersécurité

La Commission européenne a par ailleurs présenté ce mardi les contours de son académie des compétences en matière de cybersécurité, dans le cadre de l’Année européenne des compétences. Cette nouvelle entité “regroupera diverses initiatives existantes visant à promouvoir les compétences en matière de cybersécurité et les mettra à disposition sur une plateforme en ligne, ce qui renforcera leur visibilité et permettra d’accroître le nombre de professionnels qualifiés en cybersécurité dans l’Union”, précise l’institution.