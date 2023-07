Glyphosate : l’autorisation européenne pourrait être renouvelée dès septembre

La Commission européenne a déjà présenté un projet de rapport de renouvellement de l’herbicide controversé aux Etats membres, selon un document obtenu par l’ONG Pesticide Action Network (PAN Europe).

Le Centre international de recherche sur le cancer, une agence de l’Organisation mondiale de la santé, classe le glyphosate comme substance cancérigène probable - Crédits : Bim / iStock

Les 11 et 12 juillet, la direction générale de la Santé et de la Sécurité alimentaire de la Commission européenne (DG SANTE) proposait aux Etats membres de l’Union européenne de renouveler l’autorisation d’utilisation du glyphosate, l’herbicide le plus vendu dans le monde. Un sujet qui ne figurait pas à l’ordre du jour de la réunion, laquelle s’est tenue à huis clos, selon un document obtenu par le réseau européen PAN Europe.

La précédente autorisation avait expiré en décembre 2022 et fait l’objet d’une prolongation temporaire, dans l’attente du rapport de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Dans un rapport paru le 6 juillet dernier et dont seul un résumé était rendu public, l’EFSA n’identifiait pas de risques suffisamment critiques pour la santé ou l’environnement qui justifieraient une interdiction de cet herbicide. Elle soulignait néanmoins des lacunes dans les données qui lui ont été fournies, ainsi que des problèmes de toxicité.

Selon l’ONG PAN Europe, la proposition officielle de renouvellement devrait arriver sur la table en septembre prochain. Elle déplore ainsi la précipitation du calendrier, alors que l’intégralité des documents utilisés par l’EFSA pour élaborer son rapport ne devrait être dévoilée qu’entre les mois d’août et d’octobre prochain, d’après un porte-parole de l’agence cité par Euractiv.

Le glyphosate est une substance active largement utilisée dans l’agriculture. La controverse persiste autour de ce produit, classé comme cancérigène probable pour l’homme selon le Centre international de recherche sur le cancer, dont les conclusions ont également été suivies par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) en France.