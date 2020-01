Portraits d'eurodéputés : qui sont les chefs des délégations françaises au Parlement européen ? Vidéo En partenariat avec le Bureau de liaison du Parlement européen en France

Après les élections européennes, Toute l'Europe, en partenariat avec le bureau de liaison en France du Parlement européen, vous propose d'aller à la rencontre des eurodéputés français. Portraits en vidéo des six chefs des délégations françaises au Parlement européen : Rassemblement national, La République en Marche, Europe Ecologie-Les Verts, Les Républicains, La France insoumise et l'alliance Parti socialiste-Place publique-Nouvelle donne.

Sylvie Guillaume (Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates) | François-Xavier Bellamy (Parti populaire européen) | Manuel Bompard (Gauche unitaire européenne-NGL) | David Cormand (Verts/ALE) | Stéphane Séjourné (Renew Europe) | Jérôme Rivière (Identité et Démocratie)

Sylvie Guillaume (Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates)

Eurodéputée depuis 2009, Sylvie Guillaume démarre son troisième mandat au Parlement européen en tant que cheffe de la délégation de l'alliance Parti socialiste-Place publique-Nouvelle donne. Vice-présidente du groupe des socialistes et démocrates de 2012 à 2014, puis vice-présidente du Parlement européen de 2014 à 2019, elle est spécialiste des questions migratoires et des droits fondamentaux de l'Union européenne.

François-Xavier Bellamy (Parti populaire européen)

Elu en 2019, François-Xavier Bellamy inaugure son premier mandat de député européen comme responsable de la délégation française du Parti populaire européen. Professeur de philosophie et adjoint au maire de Versailles, il est aujourd'hui membre de la commission de la pêche et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie au Parlement européen.

Manuel Bompard (Gauche unitaire européenne-NGL)

Coordinateur du parti de La France insoumise de 2017 à 2019, et directeur des campagnes électorales de Jean-Luc Mélenchon de 2014 (européennes) et de 2017 (présidentielle), Manuel Bompard fait partie des 59 nouveaux eurodéputés français. Docteur en mathématiques, il est aujourd'hui chef de la délégation française du groupe de la gauche unitaire européenne (GUE / NGL) au Parlement européen et membre de la commission Industrie, recherche et énergie (ITRE).



David Cormand (Verts/ALE)

Elu député européen en 2019, le secrétaire national du parti Europe Ecologie-Les Verts David Cormand est co-président de la délégation française du groupe des Verts/ALE. Originaire de la Seine-Maritime, il appartient à la commission du Marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO).

Stéphane Séjourné (Renew Europe)

Elu député européen en 2019, Stéphane Séjourné a débuté sa carrière au cabinet de Jean-Paul Huchon à la présidence de la région Île-de-France. Il devient en 2014 conseiller chargé des relations avec les élus auprès du ministre de l'Economie d'alors, Emmanuel Macron. Après la victoire de ce dernier à l'élection présidentielle, il devient conseiller politique à la présidence de la République. Directeur de la campagne d'En Marche pour les élections européennes de 2019, il appartient aujourd'hui à la commission des Affaires juridiques (JURI) du Parlement européen.

Jérôme Rivière (Identité et Démocratie)

Membre du conseil national du Rassemblement national (RN), Jérôme Rivière effectue son premier mandat de député européen. Il a débuté sa carrière politique dans les années 80, proche de Démocratie Libérale, parti pour lequel il a été Conseiller Régional PACA (1998-2004), puis député UMP des Alpes-Maritimes (2002-2007). Spécialiste des questions de Défense, il est membre de la commission des Affaires étrangères et membre de la sous-commission sécurité et défense au Parlement européen. Il est chef de la délégation française RN au sein du groupe Identité et Démocratie.