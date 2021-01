Politique

La Turquie est une république à régime présidentiel.

Le chef de l’Etat est, depuis août 2014, Recep Tayyip Erdoğan, auparavant Premier ministre depuis 2003.

Le mouvement de Gezi

En juin 2013, le gouvernement turc doit faire face à une contestation citoyenne de grande ampleur, ayant pour origine la transformation du parc Gezi d'Istanbul en vaste complexe commercial.

Plus largement, les manifestants souhaitent réaffirmer les libertés individuelles face aux velléités d'autoritarisme étatique et de renforcement des valeurs religieuses.

Après plus d'un mois de manifestations, 7 morts, 7800 blessés et plus de 3000 arrestations, le gouvernement maintient sa volonté de transformer le parc en centre commercial. Un épisode qui inaugure une dérive autoritaire du président turc.

Le conflit kurde

La Turquie souffre depuis les années 1980 d'un conflit entre le gouvernement turc et la population kurde, qui réclame son indépendance.

Alors qu'un cessez-le-feu entre le PKK kurde et le gouvernement turc était en place depuis 2013, le conflit ethnique reprend à l'été 2015, suite à l'attentat terroriste de Suruç près de la frontière syrienne. La population kurde accuse alors le gouvernement turc de complicité avec l'Etat islamique (Daesh), qu'il financerait pour affaiblir les positions kurdes. Le PKK mène en représailles plusieurs actions de guérilla. De son côté, le gouvernement turc ordonne différentes opérations aériennes et au sol.

Les élections de 2015

Le Parti de la Justice et du développement (AKP) du président Recep Tayyip Erdoğan remporte les élections législatives du 1er novembre 2015 avec 49,3% des voix, récupérant ainsi la majorité absolue au Parlement. Il forme ainsi un gouvernement sans coalition, ce que les précédentes élections de juin 2015 ne lui permettaient pas.

Le coup d'Etat de 2016

L’Etat turc est victime d’un coup d’Etat par l’armée en juillet 2016. En réaction à ces attaques, le régime se durcit et procède à des dizaines de milliers d’arrestations de journalistes, de chefs d’entreprise et d’enseignants. 12 députés du parti kurde HDP sont arrêtés sous couvert de lutte contre le terrorisme, accentuant les tensions entre les kurdes et Ankara, un an après la reprise des hostilités.

Fin septembre 2016, on dénombre 31 000 personnes détenues, 129 000 fonctionnaires suspendus ou licenciés et 4 000 institutions et entreprises privées fermées. 10 000 autres fonctionnaires sont licenciés par décret sous l'état d'urgence fin octobre 2016 et de nouveaux médias sont supprimés ainsi que des journalistes arrêtés.

En décembre 2016, d'après l'ONG Reporters sans frontières, plus de 100 journalistes et collaborateurs de médias ont été emprisonnés.

La présidentialisation du régime

Recep Tayyip Erdoğan lance un référendum le 16 avril 2017 sur le changement de constitution, qui transfère l’essentiel des pouvoirs exécutifs du Premier ministre au Président. Le "oui" remporte une courte victoire, permettant à Erdogan de briguer des mandats présidentiels jusqu’en 2029 et d’obtenir la mainmise sur les pouvoirs législatif et judiciaire.

Le 5 juillet 2017, une dizaine de défenseurs des droits humains sont arrêtés, notamment la directrice pour la Turquie d’Amnesty International, Idil Eser.

Le 5 mai 2016, le Premier ministre Ahmet Davutoğlu annonce qu’il ne se représente pas à la tête de l’AKP et qu’il quittera son poste.



Les désaccords avec le Président Erdogan se sont en effet succédé : ce dernier n'a pas apprécié la reprise des négociations avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, branche armée du mouvement pro-kurde) mais peut-être surtout les termes de l'accord sur les migrants conclu avec l'UE. Le Premier ministre s'est également opposé publiquement au placement en détention provisoire de journalistes en procès.



C’est donc Binali Yıldırım, compagnon de route d’Erdogan depuis 1994, qui prend sa succession après avoir été élu à la tête de l’AKP.

Les élections de 2018

Le 24 juin 2018, lors des élections législatives et présidentielles, Recep Tayyip Erdoğan est réélu au premier tour avec plus de 52% des voix. Son principal concurrent, le social-démocrate Muharrem Ince, arrive en deuxième position de la présidentielle avec environ 30% des voix.

L’alliance dominée par l’AKP mène avec plus de 53% des suffrages pour les élections législatives, contre 34 % en faveur de l’alliance anti-Erdogan, formée par plusieurs partis d’opposition.

L'offensive en Syrie

En octobre 2019, une nouvelle offensive turque contre les forces kurdes au nord de la Syrie relance les critiques européennes à l'encontre d'Ankara. Suivant les Etats-Unis, l'Union européenne décide de légères mesures de représailles.

Le pays et l'UE

Les relations entre l'UE et la Turquie ont débuté en septembre 1963, lorsque la Communauté économique européenne (CEE) signe avec le pays un accord d’association, dit "accord d’Ankara". Celui-ci prévoit le renforcement des relations économiques et commerciales, afin d’instaurer une union douanière. Cette dernière entre en vigueur le 1er janvier 1996.

La Turquie présente officiellement sa candidature à l’adhésion à la CEE le 14 avril 1987. Il faudra attendre le Conseil européen d’Helsinki du 10 décembre 1999 pour qu'elle soit reconnue comme pays candidat à l’adhésion de l’UE.

Le Conseil européen de Bruxelles du 16 décembre 2004 décide de l'ouverture des négociations en 2005. Les négociations avec la Turquie débutent ainsi le 3 octobre 2005. Il est toutefois précisé que "ces négociations sont un processus ouvert dont l’issue ne peut être garantie à l’avance" et "qu’elles dépendent de la capacité d’assimilation de l’Union, ainsi que de la capacité de la Turquie à assumer ses obligations."

Aujourd'hui, sur un total de 35 chapitres de négociations avec la Turquie, 18 ont été ouverts dont deux en 2016 (l'un concerne les affaires économiques et monétaires et l'autre les dispositions financières et budgétaires). Seul le chapitre concernant la science et la recherche a été clôturé.

La Commission européenne et la Turquie avaient adopté un "agenda positif" en mai 2012, avant les événements de la place Taksim. Celui-ci prévoyait notamment une concertation accrue sur les grands sujets de politique étrangère, une meilleure coopération dans le domaine de l’énergie, ainsi que des discussions directes entre la Commission et Ankara pour permettre un alignement progressif des normes turques sur les normes européennes.

Mais depuis l'été 2016, et les graves répressions qui ont suivi le coup d'Etat manqué en Turquie, les négociations ne progressent plus, même si elles ne sont pas officiellement gelées. Le président de la Commission européenne Jean Claude Juncker a même estimé en novembre 2016 que "tout ce que font les autorités turques aujourd’hui me fait croire que finalement la Turquie ne veut pas" respecter les conditions requises à la poursuite des négociations. Le 25 mars 2017, le président turc a mis un nouveau coup de frein à la poursuite des discussions, en déclarant vouloir organiser un référendum sur la poursuite des négociations d'adhésion à l'Union européenne.

La crise migratoire de 2015 - 2016 donne une nouvelle dimension à la relation UE-Turquie. La situation inédite en mer Méditerranée poussent les Etats membres de l'UE, menés par l'Allemagne, à passer un accord controversé avec Ankara au début de l'année 2016. Selon ses termes, les Turcs acceptent d'accueillir les migrants arrivés illégalement en Grèce et de les rapatrier vers des pays d'accueil de l'UE. Dans le même temps, un nouveau chapitre de négociations sur les questions budgétaires est ouvert, et le processus de libéralisation des visas européens pour les Turcs est engagé. Mais il est au point mort depuis plusieurs années, au vu de la situation politique actuelle en Turquie.

Adhésion de la Turquie à l'Union européenne : où en est-on ?

Dans son rapport annuel rendu en 2019, la Commission européenne assure que "la Turquie reste un partenaire clé de l'Union européenne". Après une interruption de trois ans, le Conseil d'association UE-Turquie, qui rassemble des membres de la Commission européenne et du gouvernement turc, se réunit de nouveau en mars 2019. "Il y a eu un dialogue de haut niveau sur les transports en janvier 2019 et un dialogue économique de haut niveau en février 2019. Des discussions techniques ont été engagées pour la reconnaissance mutuelle de quelques indications géographiques de produits agricoles. L'accord migratoire UE-Turquie de mars 2016 continue de produire des résultats...", énumère notamment la Commission.

Mais Bruxelles rappelle que les réformes pour adhérer à l’UE n'ont pas été réalisées, et que "les graves préoccupations de l’UE quant à la dégradation de l’état de droit, des droits fondamentaux et du pouvoir judiciaire n’ont pas été prises en compte". Après l'expiration de l'état d'urgence décrété dans le pays en juillet 2016, une loi a notamment été adoptée pour maintenir "de nombreux éléments de l'état d'urgence".

En juin 2019, le Conseil de l'UE note donc "que la Turquie continue de s'éloigner un peu plus encore de l'Union européenne". Les négociations d'adhésion avec la Turquie sont par conséquent au point mort.

Suite à l'intervention turque dans le nord-ouest de la Syrie et les attaques de bases kurdes, l'Union européenne adopte des sanctions, refroidissant à nouveau les relations avec le pays.

Géographie

La Turquie a une superficie de 780.576 km², dont 97 % situés en Asie Mineure et 3 % en Europe (une partie de la Thrace), reliés par les détroits des Dardanelles et du Bosphore.

Ses frontières terrestres sont, à l’ouest avec la Grèce et la Bulgarie, au nord-est avec la Géorgie, à l’est avec l’Arménie et l’Iran, au sud, avec l’Irak et la Syrie. Elle est baignée au nord par la mer Noire, à l’ouest par la mer Egée et la mer de Marmara, au sud par la Méditerranée. Elle compte au total près de 8000 km de côtes.

Occupé en presque totalité par le plateau anatolien (1 500 km d’Est en Ouest), près de 80 % du territoire se trouve à une altitude supérieure à 500 mètres. Le plateau central est enserré par des chaînes montagneuses s’élevant à plus de 3 000 mètres : la chaîne Pontique au nord-est, le Taurus au sud et l’Anatolie orientale où les sommets dépassent 4000 m (Mont Ararat : 5 165 m).

Parmi la dizaine de lacs situés dans le pays, les plus importants sont le Van (1 713 km²) et le Tuz Gölu (1 600 km²). Les principaux fleuves sont : Kizilirmak (long de 1 355 km), Sakarya (824 km), Seyhan (560 km). Le Tigre et l’Euphrate prennent leur source dans l’Est de la Turquie.

La végétation est de type méditerranéen sur les côtes, forêts dans les montagnes, steppe sur la majeure partie du plateau anatolien qui est largement cultivé.

Economie

Dans les années 80, la Turquie a axé son développement sur la production et l'exportation de produits industriels, notamment du textile (20% des exportations en 2005), des véhicules automobiles (9% des exportations en 2015) et des services alors que 46% de ses exportations concernant le secteur de l'agroalimentaire en 1975. Le secteur manufacturier est le plus ouvert au commerce extérieur. Les exportations de services représentent néanmoins la plus grande part des exportations.

L'UE est le principal partenaire commercial de la Turquie puisqu'elle représente 58% de ses exportations, 57% de ses importations en 2015 et les trois quarts des investissements directs à l'étranger, même si la part des importations en provenance d'Asie est de plus en plus importante (+7 points depuis 2005) ainsi que celle des exportations vers l'Afrique (+10 points depuis 2005).

La Turquie a connu une forte période de croissance durant les années 2000, qui s'est essoufflée sous l’effet de la crise financière et d’un environnement externe déprimé. De 2010 à 2011, le rebond a été vigoureux (+9,2 % et +8,8 % de croissance). Cependant les vulnérabilités se sont en parallèle accentuées. Depuis, la croissance du PIB a ralenti mais conserve un certain dynamisme au vu des récentes tensions politiques internes, puisqu'elle était de 4% en 2015 avant de diminuer à 3% en 2016, tout en restant inférieur à son potentiel et en étant très volatile.

Malgré des interventions de la Banque centrale, la livre turque a perdu 70% de sa valeur face au dollar et à l'euro depuis 2010, avec une accélération durant la tentative de putsch à l'été 2016 et depuis l'offensive en Syrie de 2019. Cela a néanmoins permis d'importants gains de compétitivité et a profité aux exportations qui s'accroissent depuis : la part des exportations turques dans le commerce mondial est passée de 0,80% à 0,93% entre 2011 et 2015. En revanche, les entreprises turques se sont largement endettées en dollars, ce qui rend l'économie très vulnérable aux variations de change.

Le gouvernement a donc récemment mis en place une politique de relance de 250 millions de livres turques (68 millions d'euros) à destination des PME, qui représentent par ailleurs 50% du PIB et 73% des emplois en 2019. La croissance est ainsi fortement dépendante de cette politique de relance ainsi que de la consommation des ménages dont le pouvoir d'achat diminue. Cette réduction s'explique notamment par la dépréciation de la livre et une augmentation du chômage qui a de nouveau atteint en 2016 son niveau de 2010 : 10,7%.

La croissance économique a permis l'augmentation du PIB par habitant, qui atteint 65% de la moyenne européenne en 2016, l'écart se réduisant depuis plusieurs années. Son indicateur de développement humain est passé de 0,70 en 2011 à 0,76 en 2014. En revanche, les inégalités sont relativement importantes et croissantes puisque l'indice de Gini est passé de 38,8 en 2010 à 40,2 en 2013. 20% des Turcs les plus riches se sont partagés près de 50% du revenu disponible après impôt. La Turquie est classée 75ème en termes d'indice de perception de la corruption calculé par Transparency International.

Histoire

324-326 : après la fondation de Constantinople sur l’ancienne cité de Byzance et la séparation des empires romains d’Orient et d’Occident, en 395, le territoire de la Turquie actuelle constitue le cœur de l’Empire d’Orient puis de l’Empire byzantin, sous le règne des basileus.

1299 : fondation de l’Empire ottoman.

1453 : le sultan Mehmet II s’empare de Constantinople, rebaptisée Istanbul. Au cours du XVIe siècle, l’Empire ottoman domine le monde musulman. Au sommet de sa puissance, sous le règne de Soliman le Magnifique, l’Empire recouvre une partie de l’Europe orientale.

1535 : signature d’un traité des capitulations entre l’Empire ottoman et le Royaume de France, qui servira de modèle aux traités signés ensuite avec les autres grandes puissances européennes.

1683 : l’échec du siège de Vienne marque le début du reflux ottoman, qui perd au cours du XVIIIe siècle un certain nombre de possessions balkaniques.

1839 : le sultan Abdülmecid lance l’ère de réformes, le "Tanzimat" : le vaste Empire entreprend de se moderniser sur le modèle européen. Au cours du XIXe siècle, "l’homme malade de l’Europe" perd peu à peu ses possessions européennes.



10 août 1920 : le Traité de Sèvres prévoit le démembrement de l’Empire ottoman, qui combattit aux côtés des empires centraux et se rangea parmi les vaincus de la guerre.

29 octobre 1923 : la République de Turquie voit le jour à la suite de la guerre d’indépendance. Mustafa Kemal, dit Atatürk (le Père des Turcs), en prend la tête. Il est proche des réformistes Jeunes-Turcs et impose des réformes radicales telles que l’adoption du principe de laïcité, l’abandon de l’écriture arabe au profit de l’alphabet latin et le droit de vote des femmes (en 1934).

10 novembre 1938 : mort de Mustafa Kemal Atatürk. Ismet Inonu lui succède à la tête de l’Etat.

18 février 1952 : restée neutre durant la Seconde Guerre mondiale, la Turquie se rapproche du bloc occidental en adhérant à l’OTAN.

27 mai 1960 : coup d’Etat militaire en Turquie.

1961 : adoption par référendum d’une nouvelle Constitution.

1974 : crise chypriote. Suite au coup d’Etat des colonels grecs à Chypre, l’armée turque intervient dans la partie Nord de l’île.

12 septembre 1980 : coup d’Etat militaire. Dans les années qui suivent, l’armée s’attache à réorganiser le système politique et contenir l’essor du mouvement islamiste. Il faut attendre 1983 pour qu’un gouvernement civil soit formé.

Février 2001 : crise économique et financière en Turquie.

3 novembre 2002 : victoire du Parti AKP aux élections législatives. Ce parti est depuis au pouvoir.

Juin 2013 : grand mouvement de contestation citoyen suite à la décision du gouvernement de transformer le parc Gezi d'Istanbul en complexe commercial. Comptant plusieurs centaines de milliers de personnes, les manifestations marquaient notamment un rejet de l'autoritarisme étatique.

10 août 2014 : Recep Tayyip Erdoğan est élu douzième président de la République, pour la première fois au suffrage universel.

7 juin 2015 : Lors des élections législatives, l'AKP perd la majorité absolue. Un gouvernement de coalition n'ayant pas été formé, Ahmet Davutoğlu est maintenu comme Premier ministre d'un gouvernement de transition. Des élections anticipées sont convoquées.

10 octobre 2015 : La Turquie connait son attentat le plus meurtrier : 102 personnes sont décédées à Ankara lors d'une manifestation pour la paix menée par les forces politiques de gauche. Les deux bombes humaines sont affiliées à l'Etat islamique.

1er novembre 2015 : Les élections législatives anticipées rendent la majorité absolue à l'AKP au Parlement, Ahmet Davutoğlu est reconduit au poste de Premier ministre.

15 juillet 2016 : Un coup d'Etat militaire éclate, menaçant le pouvoir en place. En réaction, Recep Tayyip Erdoğan déclare l'Etat d'urgence et ordonne l'arrestation de responsables politiques kurdes, de journalistes, la restriction de certaines libertés civiles et l'extension des pouvoirs de la police.

16 avril 2017 : Une réforme constitutionnelle est soumise au référendum, et adoptée avec 51,37 % des voix. Elle renforce les pouvoirs du président en supprimant notamment le poste de Premier ministre, et fait coïncider le mandat de la Grande assemblée nationale turque avec celui du président. Cette réforme est jugée "autoritaire" par l'opposition.