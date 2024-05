Slovaquie : le Premier ministre Robert Fico blessé par balles et hospitalisé

Plusieurs médias européens et slovaques rapportent que le Premier ministre de Slovaquie, Robert Fico, aurait été la cible d’une attaque armée ce mercredi 15 mai, en début d’après-midi.

Le chef du gouvernement aurait été blessé par balles et transporté à l’hôpital dans un premier temps, avant d’être transféré vers la capitale. Son agresseur présumé aurait été appréhendé, selon différents journalistes. Robert Fico serait blessé à la tête et à la poitrine, victimes de plusieurs coups de feu.

L’attaque s’est déroulée dans la ville de Handlová, située à 180 kilomètres au nord-est de la capitale, Bratislava, devant la Maison de la culture de la commune où se tenait une réunion gouvernementale.

Robert Fico, qui avait été Premier ministre de Slovaquie entre 2006 et 2010 puis entre 2012 et 2018, a retrouvé ces fonctions en octobre 2023 à l’issue des élections législatives. Président du parti SMER-SD, il a progressivement dévié d’une ligne social-démocrate vers des positionnements populistes, nationalistes de gauche et pro-russes.

Depuis son retour au pouvoir il y a quelques mois, les tensions se sont accrues dans le paysage politique slovaque, qui s’est davantage polarisé entre europhiles et eurosceptiques.

Cette attaque contre le chef du gouvernement intervient alors qu’avait lieu il y a quelques jours le deuxième tour de l’élection présidentielle slovaque. Peter Pellegrini, allié de Robert Fico, avait battu le candidat europhile et atlantiste, Ivan Korčok.

Plusieurs personnalités européennes ont déjà réagi à cette nouvelle. “Je condamne fermement l’attaque ignoble contre le Premier ministre Robert Fico”, a ainsi déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sur X.

I strongly condemn the vile attack on Prime Minister Robert Fico.



Such acts of violence have no place in our society and undermine democracy, our most precious common good.



My thoughts are with PM Fico and his family.