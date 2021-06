Qu'est-ce que le traité d'Aix-la-Chapelle ?

Le 22 janvier 2019, 56 ans après la signature du traité de l’Elysée scellant la réconciliation franco-allemande, un nouvel accord a été signé par Emmanuel Macron et Angela Merkel à Aix-la-Chapelle. Il complète le premier, en créant notamment une Assemblée parlementaire commune aux deux pays. Le traité est entré en vigueur un an après.

Emmanuel Macron et Angela Merkel signent le traité d’Aix-la-Chapelle le 22 janvier 2019 - Crédits : gouvernement.fr

Quels objectifs ?

Le 22 janvier 2019, jour du 56e anniversaire du traité de l’Elysée, un nouveau traité a été signé à Aix-la-Chapelle (consulter le traité ici) entre la France et l’Allemagne.

Ce nouveau traité a pour but de compléter et de renforcer le traité de l’Elysée de 1963. Il prévoit notamment de renforcer “les liens déjà étroits entre l’Allemagne et la France, notamment dans les domaines de la politique économique, de la politique étrangère et de sécurité, de l’éducation et de la culture, de la recherche et de la technologie, du climat et de l’environnement, ainsi qu’en matière de coopération entre les régions frontalières et entre les sociétés civiles” .

En ce qui concerne la politique étrangère et de sécurité, Allemands et Français entendent davantage unifier leur coopération, pour s’exprimer à terme d’une seule et même voix.

Le traité est entré en vigueur le 22 janvier 2020, après sa ratification par les deux pays.

Les projets prioritaires

Les deux pays s’engagent à mettre en œuvre le nouveau traité par le biais de 15 projets prioritaires, dont le suivi est assuré par le Conseil des ministres franco-allemand, une organisation elle-même créée en 2003 et se réunissant une à deux fois par an.

Parmi ces projets, une coopération accrue au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, visant notamment à coordonner le plus possible les positions françaises et allemandes. Ainsi qu’à “tout [mettre] en œuvre pour aboutir à une position unifiée de l’Union européenne” au sein de l’ONU. A l’occasion du mandat de deux ans de l’Allemagne (2019 - 2020) au Conseil de sécurité (la France en est membre permanent), cette volonté de coordination franco-allemande s’est déjà illustrée à travers le “jumelage” de leurs présidences du conseil en mars et avril 2019, reconduit en 2020. Par ailleurs, le traité indique également comme priorité de la “diplomatie franco-allemande” la création d’un siège de membre permanent au Conseil de sécurité pour l’Allemagne.

Sur le plan culturel, le traité, qui prévoyait la création de neuf instituts culturels franco-allemands intégrés (de toute pièce, ou par la colocalisation d’instituts culturels nationaux existants), a déjà donné naissance à l’un de ces instituts à Ramallah. Une plateforme numérique franco-allemande de contenus audiovisuels et d’information doit également voir le jour.

Un fonds citoyen commun a également été mis en place le 16 avril 2020, pour financer les projets citoyens franco-allemands “qui participent activement à la création d’une société civile européenne engagée”. Ces rapprochements de la société civile doivent aussi se faire par l’élargissement des programmes de mobilité franco-allemands, et à travers le Forum franco-allemand pour l’avenir, lancé le 7 juillet 2020 “pour élaborer ensemble des propositions innovantes pour la conduite des politiques publiques”.

D’autres projets (reconversion à proximité de la centrale de Fessenheim, amélioration des liaisons ferroviaires…) et structures de coopération (transfrontalière, recherche et innovation, secteur spatial, social…) sont envisagés.

La liste complète se trouve sur le site du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Une assemblée franco-allemande

Un des points clés du traité d’Aix-la-Chapelle est la création d’une Assemblée parlementaire franco-allemande, dans laquelle siègent 50 élus de chaque pays.

Dotée de pouvoirs non contraignants, elle a pour objet d’encourager des propositions de loi de nature à favoriser la coopération et la convergence entre l’Allemagne et la France.

Elle doit veiller à l’application des traités de l’Élysée et d’Aix-la-Chapelle, suivre les activités des Conseils des ministres franco-allemands et du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité ainsi que les affaires internationales et européennes présentant un intérêt commun, et enfin formuler des propositions sur les questions intéressant les relations franco-allemandes.

Elle se réunit au moins deux fois par an depuis sa première session, le 25 mars 2019.

Une coopération renforcée

Les deux premiers articles du traité insistent sur la coopération et la concertation des deux Etats dans les Affaires européennes, notamment en matière de politique étrangère et de sécurité commune et d’Union économique et monétaire.

Le texte indique que “les deux États se consultent régulièrement à tous les niveaux avant les grandes échéances européennes, en cherchant à établir des positions communes et à convenir de prises de parole coordonnées de leurs ministres. Ils se coordonnent sur la transposition du droit européen dans leur droit national.”

Un peu plus de deux ans après sa signature, le Conseil des ministres franco-allemand du 31 mai 2021 a permis de faire un “point d’étape” du traité, en tirant entre autres le bilan de la coopération franco-allemande sur la relance économique de l’Union européenne, ou sur le projet commun d’avion de combat du futur (SCAF).