Présidentielle : comment le vote blanc est-il pris en compte dans les pays de l'Union européenne ?

En France, les bulletins blancs sont décomptés séparément du vote nul depuis la loi du 21 février 2014. Si leur décompte est mentionné dans les résultats du scrutin, ils n’entrent pas en compte dans la détermination des suffrages exprimés. Qu’en est-il de nos voisins européens ?

Mais au fait, qu’est-ce qu’un vote blanc ? Un bulletin de vote est défini comme “blanc” si l’enveloppe est vide ou si elle contient un bulletin vierge, dépourvu de nom de candidat. Il se distingue du vote nul qui correspond à des bulletins déchirés ou annotés. Lors de la précédente élection présidentielle française en 2017, le vote blanc a représenté près de 2 % des suffrages exprimés lors du 1er tour et près de 9 % lors du second. Depuis 2014, dans l’Hexagone, le vote blanc est décompté sans avoir d’incidence sur les suffrages exprimés.

Hormis la France, plusieurs autres pays de l’Union européenne reconnaissent le vote blanc, sous des formes très différentes.

En Belgique, pays où le vote est obligatoire, la situation est la même qu’en France. Les votes blancs sont comptabilisés mais plutôt de manière symbolique. Ils ne sont pas reconnus comme des suffrages exprimés. Même situation en Italie où les votes blancs sont valides “mais sans indication de choix”. Cela signifie qu’ils sont comptabilisés mais non pris en compte dans le calcul de l’attribution des sièges.

En Suède, le vote blanc est uniquement pris en compte en tant que suffrage exprimé lors des référendums. Pour qu’une des deux propositions l’emporte elle doit dépasser la majorité absolue des suffrages, votes blancs compris. De son côté, la Grèce avalise le vote blanc mais attribue de fait ses résultats au candidat vainqueur du scrutin.

Seuls les Pays-Bas et l’Espagne comptabilisent les votes blancs dans les suffrages exprimés pour chaque élection. Aux Pays-Bas, la majorité absolue se calcule sur la base des votes “valides”, c’est-à-dire les votes exprimés et les votes blancs. Le vote blanc participe aux pourcentages pour définir les seuils électoraux. En Espagne, le vote blanc est également reconnu, recensé et considéré comme un vote valide et sert au calcul du seuil de participation. En revanche dans les deux cas, il n’est pas pris en compte pour la répartition des sièges dans les parlements lors des élections législatives.

Enfin, à l’inverse, en Allemagne, les votes blancs sont considérés au même titre que les votes nuls : ce sont des votes invalides et ne sont donc pas comptabilisés en soi. C’est également le cas dans les 19 autres pays de l’UE.

Concernant les élections européennes, depuis 1979 les députés européens sont élus au suffrage universel direct. S’il existe des règles électorales communes pour ce scrutin, la prise en compte des votes blancs se détermine dans chaque Etat membre, comme pour leurs élections nationales.